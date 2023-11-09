Femicidio de Mariana Rivero: exnovio está detenido y será formalizado en las próximas horas

Redacción El País

El exnovio de Mariana Rivero, quie confesó este miércoles haber asesinado a la joven, se encuentra detenido y este jueves pasará por el control de detención. Seguramente este viernes se formalizará la investigación, confirmó Fiscalía.

La fiscal del caso, Valentina Sánchez, tiene 48 horas a partir de la detención para resolver si le imputará algún cargo al sospechoso. Según detalló la fiscal, todavía hay una serie de pericias pendientes, entre ellas una pericia psicológica.

Mariana Rivero, de 24 años, estaba desaparecida hacía 20 días. En la tarde de este miércoles su cuerpo fue hallado por la Policía en la zona de Punta Yeguas, según confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior y de Fiscalía.

El exnovio de la mujer confesó el crimen ante la Policía y guió a los efectivos hasta el lugar donde estaban los restos, en una zona cercana a la playa de Punta Yeguas, dijeron a El País fuentes al tanto de la investigación. El hombre estuvo todo el día declarando ante la Policía y finalmente terminó por conducirlos al sitio en que depositó el cuerpo, que estaba desmembrado.

La investigación estaba a cargo del fiscal Leonardo Morales. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, el caso pasó a manos de la fiscalía de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia basada en Género.