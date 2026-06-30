Niño que mató a otro con arma de su madre en Colonia quedará al amparo del INAU mientras se investiga el caso

El niño de 11 años que mató a otro de 12 mientras manipulaba el arma reglamentaria de su madre, funcionaria policial de la Jefatura de Colonia, quedará bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) junto a su hermano, de 13, mientras avanza la investigación del caso.

"Se determinó judicialmente que, hasta que se estudie bien la situación, estos niños estén bajo el amparo del INAU. Estamos evaluando la situación y la forma más apropiada de cuidado de estos adolescentes", señaló la presidenta del ente, Claudia Romero, en rueda de prensa.

El incidente sucedió este domingo por la tarde en Rosario, departamento de Colonia, según informó en una primera instancia el medio local Diario Helvecia y confirmó El País con fuentes policiales. El niño, por circunstancias que se investigan, le disparó al otro menor con el arma de reglamento de su madre.

Efectivo policial con su arma de reglamento. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

"Responsabilidad directa de sus progenitores"

Al tratarse de un niño menor de 13 años, el caso está siendo investigado por el Juzgado de Familia de Rosario, ya que no hay imputación penal. "La responsabilidad directa es de sus progenitores, de sus padres. Creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores", señaló Paulo Costa, jefe de la Policía de Colonia, en la conferencia consignada por el medio local Retratos de Rosario este lunes.

El jerarca también había adelantado que se abriría una investigación de "urgencia" y que el caso "seguramente termine en sumario" para la funcionaria policial implicada.

"Estamos muy apenados, en virtud de que hay una funcionaria policial como responsable del caso. Al hecho en sí le dimos la respuesta que damos siempre, en virtud de los protocolos: se procede Policía Científica al lugar, al igual que Fiscalía. También tomó intervención médico forense", había agregado.

Según había consignado el medio local, se cree que los menores estaban solos al momento del incidente.