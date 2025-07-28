Murió un cuidacoches en situación de calle en Punta del Este e investigan las causas

Redacción El País

Un hombre que trabajaba como cuidacoches y vivía en situación de calle fue encontrado muerto este domingo en la Playa Brava de Punta del Este, según confirmó El País con fuentes de la Prefectura.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la parada 1 de la Brava sobre las 14:00 "sin signos de violencia", lo que descartaría la hipótesis de un homicidio.

El caso ya fue tomado por la Fiscalía de primer turno, a cargo de Sebastián Robles, y con base en una serie de pericias se intentará determinar cuál fue la causa de muerte del hombre. Tenía 47 años.