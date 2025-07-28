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El País Información Policiales

Murió un cuidacoches en situación de calle en Punta del Este e investigan las causas

El hombre, que tenía 47 años, fue encontrado muerto sobre las 14:00 de este domingo. El caso ya lo tomó la Fiscalía y, con base en pericias, se logrará determinar por qué falleció.

28/07/2025, 09:16
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Playa Brava de Punta del Este.
Playa Brava de Punta del Este, donde encontraron muerto a un hombre en situación de calle.
Foto: Ricardo Figueredo/El País

Redacción El País
Un hombre que trabajaba como cuidacoches y vivía en situación de calle fue encontrado muerto este domingo en la Playa Brava de Punta del Este, según confirmó El País con fuentes de la Prefectura.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la parada 1 de la Brava sobre las 14:00 "sin signos de violencia", lo que descartaría la hipótesis de un homicidio.

El caso ya fue tomado por la Fiscalía de primer turno, a cargo de Sebastián Robles, y con base en una serie de pericias se intentará determinar cuál fue la causa de muerte del hombre. Tenía 47 años.

Problema. Cuidacoches preocupados por informales que generan conflicto
Hombre que trabaja como cuidacoches.
Foto: Estefanía Leal.
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