Motociclista perdió el domino de su vehículo por causas desconocidas y falleció en Ruta 8

Policía Caminera informó este viernes sobre un siniestro de tránsito a la altura del kilómetro 33 de la Ruta 8, en las inmediaciones de Pando, donde un motocilista perdió el dominio de su vehículo y cayó al pavimento, resultando así en su fallecimiento.

La moto era de alta cilindrada y circulaba de Norte a Sur. El conductor era un hombre de 35 años de edad, cuyo fallecimiento se constató en el lugar.

Las causas del accidente -que ocurrió sobre las 10:50- aún se desconocen.

Según informó Caminera, sobre el medio día la ruta hacia Montevideo se encontraba obstruida por el relevamiento que realiza Policía Científica.

El desvío, que se canalizó por Ruta 8 vieja hacia Ciudad de Pando, es únicamente para vehículos livianos. Los vehículos pesados debieron permanecer al momento sobre la ruta esperando a que la misma sea liberada.

Siniestro de tránsito fatal en Montevideo: motociclista murió tras chocar contra un camión

Un siniestro de tránsito se registró en la mañana del pasado lunes 6 de abril en la avenida 18 de Julio, en la esquina con Carlos Roxlo, donde hay un semáforo. En esa zona de Cordón, un motociclista de 38 años murió tras impactar contra un camión recolector de basura.

El tránsito en 18 de Julio estuvo cortado en la mañana de este lunes, en dirección tanto a Ciudad Vieja como hacia Bulevar Artigas. La moto quedó en el centro de la avenida, sobre la ciclovía, y el cuerpo permaneció horas en el lugar a la espera de una serie de pericias.

Moto que participó de un siniestro de tránsito fatal en 18 de Julio en la mañana de este lunes 6 de abril de 2026. Foto: Telenoche (Canal 4).

Moto cruzó con luz roja

Información primaria divulgada por Telenoche (Canal 4) indica que la moto iba por 18 de Julio y el camión cruzaba por Roxlo.

Uno de los aspectos que debía determinar la investigación es quién cruzó con la habilitación del semáforo y quién no. La Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado al respecto y señaló que, mediante la visualización de las cámaras de seguridad de la zona, se constató que fue el motociclista quien cruzó con luz roja.

Policía Científica hizo un relevamiento en la zona. Además, se le hizo una espirometría al conductor del camión, que arrojó un resultado de cero alcohol en sangre.