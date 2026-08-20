La hermana de Sebastián Marset dejó la cárcel en Bolivia y cumplirá arresto domiciliario con custodia policial

Tatiana Marset Alba, abogada del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, salió de la cárcel de Palmasola, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para cumplir prisión domiciliaria. Ella vivirá en una vivienda de su abogada, Mónica Terrazas, y planea asistir a una universidad local.

Según informó el medio boliviano El Deber y confirmó El País con el abogado de Marset Santiago Moratorio, la salida de Marset Alba se dio el pasado miércoles sobre las 19:00 horas con escolta policial.

Pese a que había sido liberada hace casi un mes, ella aún no podía salir del centro penitenciario porque restaba que la justicia boliviana emitiera un mandamiento de libertad que permitiera el beneficio de la prisión domiciliaria, de acuerdo al citado medio. En ese sentido, su defensa presentó días atrás una serie de garantes que eran exigidos por la justicia vinculados a cuestiones de su domicilio.

Marset Alba buscará cursar en Bolivia

Semanas atrás, su abogada, Mónica Terrazas, dijo que su defendida tendrá una libertad "a medias". En ese sentido, detalló que Marset Alba contará arresto domiciliario, escolta, arraigo y varias otras medidas. "[Son medidas] con las que nosotros estamos en disconformidad, que son de imposible cumplimiento", sostuvo Terrazas en aquella oportunidad.

Tatiana Marset Alba lleva un peluche tras su internación en un hospital de Bolivia. Foto: Red Uno.

"Nosotros a ella la vamos a proteger, está en calidad de tolerada, va a vivir con mi familia, y va a tener una vida normal", indicó la abogada. Además, reveló que Marset Alba "quiere estudiar derecho" y que buscará universidades en Santa Cruz para "defender a muchas personas que se encuentran en penal de Palmasola", donde estuvo recluida. "Ella ha visto que hay una carencia", sostuvo. Para acudir a la universidad, la hermana del narcotraficante uruguayo deberá circular con una escolta y luego volver a su domicilio.

Como parte de las medidas alternativas, Marset Alba deberá presentarse ante el juzgado al menos una vez por semana. Ademas, tendrá prohibido ir a lugares donde concurran testigos en el marco de la investigación, así como la prohibición de amenazar a estas personas. Asimismo, tendrá detención domiciliaria de 20:00 a 06:00 y contará con escolta policial.

Tatiana Marset fue capturada junto a su hermano y otros hombres el pasado 13 de marzo, en el marco de allanamientos en dos casas en Santa Cruz de la Sierra que la Policía de Bolivia detectó como residencia y base de operaciones del narcotraficante que se encontraba prófugo hasta ese momento. Marset se encuentra ahora recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración narcoterrorista.