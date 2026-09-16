Joven robó más de US$ 10.000 a hombre de 79 años en Cerro Largo: eran compañeros de trabajo

Un joven de 26 años fue condenado luego de robarle más de US$ 10.000 a un compañero de trabajo, un hombre de 79 años. El hurto ocurrió en una finca rural ubicada en Camino Cuchilla Grande, departamento de Cerro Largo.

La víctima, que trabaja en el establecimiento rural, denunció el domingo que le faltaba dinero en efectivo que tenía guardado en su cuarto. Según detalla la información policial, el hombre había ganado US$ 10.350 ($ 415.495 uruguayos) tras concretar una venta de ganado.

Luego de denunciado el hurto, personal de la Jefatura de Cerro Largo comenzó a investigar el caso y pudo determinar que un joven de 26 años, compañero de trabajo de la víctima, estaba involucrado en el robo.

Tras las actuaciones policiales se pudo establecer que el joven había agarrado el dinero de la víctima de su cuarto y lo había llevado a Melo, guardándola en la casa de un familiar bajo "un pretexto falso". La Policía inspeccionó la casa y encontró la totalidad del dinero, que fue restituido a su propietario.

El joven fue conducido a la Justicia, que lo condenó como "autor penalmente responsable de un delito de hurto". Se le impuso una pena de seis meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba.