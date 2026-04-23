Investigan hallazgo de un cráneo humano en Pérez Castellanos: en esa zona hace dos años se encontró un cuerpo

La Policía investiga el hallazgo de un cráneo humano que fue encontrado este jueves en la vereda en el cruce de las calles Bruselas y Callao, en el barrio Pérez Castellanos (Montevideo). Los vecinos dieron aviso al servicio de emergencias 911 de la aparición del cráneo sobre un buzo rojo.

En el caso trabajan funcionarios de la seccional 13 y Policía Científica, según reportó Teledía (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

En esa esquina en el año 2024 se dio el hallazgo de un cuerpo, en el marco de un crimen ocurrido en 2019. En ese entonces, se hicieron excavaciones y se comprobó la aparición de un cuerpo.

Este jueves, a 20 metros de donde apareció ese cuerpo en 2024, fue encontrado el cráneo que será periciado por Policía Científica.

Personal de Policía Científica. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Hallazgo de cuerpo

En 2024, a través de una muestra de ADN de los restos, se confirmó que los huesos hallados en una vivienda abandonada del barrio Pérez Castellanos pertenecen a Carlos Rivero, un joven de 21 años que estaba desaparecido desde 2019.

Como informara El País, el descubrimiento fue a principios de noviembre de 2024 luego de que la Policía obtuviera, a través de una denuncia anónima, la pista de que en una vivienda en el barrio Pérez Castellanos podría haber restos humanos ya que el denunciante tenía conocimiento de que años atrás habían matado a una persona y la habían enterrado allí, para luego construir un piso encima.

Ya entonces el fiscal a cargo, Fernando Romano, se puso en contacto con el Departamento de Personas Ausentes de Interpol con la sospecha de que el cuerpo podría corresponderse con el de una persona cuya desaparición fue denunciada en 2019, lo que finalmente se comprobó.