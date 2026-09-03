Incautaron una avioneta que arrojaba "una importante cantidad de droga" en Artigas: se detuvo a tres personas
"Estamos analizando qué tipo de sustancia es y la cantidad", señaló el ministro del Interior, Carlos Negro, que compareció este jueves en Comisión de Presupuesto del Senado.
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este jueves sobre la detención de tres personas y la incautación de una avioneta que arrojaba "una importante cantidad de droga" en el departamento de Artigas.
"Hace pocas horas, se detuvo en Artigas a tres personas y se incautó una avioneta que arrojó una importante cantidad de droga que estamos analizando qué tipo de sustancia es y la cantidad", dijo Negro en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).
El titular de Interior compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
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