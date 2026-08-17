Incautación de animales en Piedras Blancas: tortugas, aves exóticas y perros de raza ocultos en dos fincas

Un hombre fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por comercialización ilegal de animales en una feria en Piedras Blancas. Las autoridades lograron dar con dos establecimientos ubicados cerca de las calles Carlos Pérez Montero y Luis Gerona donde el individuo almacenaba distintas especies.

En ambos sitios, se encontraron varias jaulas, peceras y otros contenedores donde se encontraban los animales para luego ser comercializados. En procedimiento participaron la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, así como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

En el lugar se encontraron 27 tortugas de agua y tierra. Foto: Ministerio del Interior.

Entre los animales que estaban dispuestos para ser comercializados, se encontraban 27 tortugas de agua y de tierra, 47 cotorras, ocho cardenales y dos periquitos australianos. Además, durante los allanamientos las autoridades también incautaron conejos, peces, cobayos y perros de raza.

Asimismo, fueron incautados vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán periciados para determinar si están vinculados o no con la comercialización ilegal de los animales.

Cobatos incautados en la finca. Foto: Ministerio del Interior.

En cuanto al detenido, tiene antecedentes penales relacionados con el contrabando de animales y actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5.º Turno.

52 aves incautadas en junio tras operativo

En un episodio de características similares, a finales del mes de junio la Dirección Nacional de Aduanas informó de la incautación de 52 aves de distintas especies, así como cuatro armas de fuego y municiones en Montevideo en el marco de una investigación vinculada a la tenencia irregular de fauna silvestre y exótica.

En el lugar se encontraron varias jaulas en el patio y en un galpón, donde se constataron un total de 52 aves sin documentación que demuestre su origen o ingreso legal al Uruguay.

Cuatro tordos de cabeza amarilla y un loro amazona fueron alguna de las aves que se encontraron en el lugar. Desde Aduanas informaron que se trata de especies de "especial interés para la conservación de la biodiversidad debido a su situación de vulnerabilidad y al impacto que genera su captura, tenencia y comercialización ilegal".