Hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas en Sauce: el autor fue identificado y detenido

Un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas este domingo tras discutir con otro en las inmediaciones de la ruta 33, en la localidad de Sauce. Este lunes la Jefatura de Policía de Canelones informó que el autor del crimen, un hombre de 41 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Según información policial primaria, un hombre de 35 años ingresó a un centro asistencial de la zona con heridas de arma blanca de gravedad y murió más tarde debido a las lesiones. Aunque las primeras versiones aportadas "intentaron desviar la línea de investigación", apuntó la Policía, finalmente lograron dar con la hipótesis principal de lo ocurrido.

A través del testimonio de personas de la zona y de las pericias técnico-científicas realizadas en el lugar donde ocurrió el ataque —un camino vecinal a la altura del km 29 de la ruta 33—, "se determinó que la víctima mantuvo un altercado" con otro hombre, que rápidamente fue identificado.

Patrullero de Policía en Canelones. Foto Archivo El País.

Este lunes por la mañana la Jefatura de Policía de Canelones confirmó que fue detenido el presunto autor del homicidio. Se trata de un hombre de 41 años, con un antecedente por estafa del año 2021. El hombre fue derivado a la Fiscalía de Toledo. Trabaja en el caso el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

Doble homicidio y suicidio en Los Cerrillos

Este sábado por la madrugada, en la localidad de Los Cerrillos (Canelones), ocurrió un doble homicidio con posterior suicidio en el kilómetro 7.300 de la Ruta 49.

Según información primaria, un hombre de 26 años —funcionario policial de la Jefatura de Montevideo— ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó a ella y a la actual pareja de ella y luego se quitó la vida.

Los Cerrillos Foto: Google Street View

El parte policial indica que hombre, que portaba el arma de reglamento, ingresó a la vivienda tras forzar una abertura del lugar. Al llegar la Policía constató el fallecimiento de los tres: una mujer de 29 años, un hombre de 37 años y el atacante de 26 años. Posteriormente, se identificó a la mujer como Florencia Rodríguez Modernelli, concejala del municipio de Los Cerrillos por el Frente Amplio.

Según fuentes policiales, el homicida y su expareja habían terminado la relación cinco meses atrás. En el relevamiento de la escena se incautaron el arma utilizada, cartuchos, vainas servidas, dispositivos móviles y vehículos.

Los cuerpos fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes. En el caso trabaja la Fiscalía letrada de Canelones.