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El País Mundo

A prisión camionero que ocultó carga millonaria de cocaína entre ropa de la marca de Kim Kardashian

El hombre, de nacionalidad polaca, fue condenado a 13 años de prisión por la justicia británica al ocultar una carga de cocaína de un valor de casi US$ 10 millones.

El País
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18/05/2026, 12:29
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Kim Kardashian luciendo un conjunto de Skims x Nike
Kim Kardashian luciendo un conjunto de Skims x Nike
Foto: Instagram/Kim Kardashian

Un camionero que transportaba ropa de la marca de Kim Kardashian, Skims, fue condenado el lunes por la justicia británica a 13 años de prisión tras haber ocultado en la carga cocaína de un valor de casi US$ 10 millones.

Jakub Jan Konkel, un polaco de 40 años, fue detenido en septiembre de 2025 por agentes de aduanas en el puerto de Harwich, en el sureste de Inglaterra, cuando llegaba en un ferry desde Países Bajos. Su tráiler, que llevaba 28 palets de ropa y ropa interior Skims, pasó por los rayos X.

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"La carga era completamente legal y ni el exportador ni el importador estaban implicados en el tráfico, pero se había creado un escondite en el revestimiento de las puertas traseras del remolque", indicó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido en un comunicado.

Jakub Jan Konkel
Jakub Jan Konkel
Foto: National Crime Agency

Lo que encontraron en una carga de la marca de Kim Kardashian

Se encontraron 90 paquetes y cada uno contenía 1 kilo de cocaína, por un valor total aproximado de 7,2 millones de libras (US$ 9,6 millones), detalló la NCA.

Jakub Jan Konkel negó en un primer momento tener conocimiento de que la droga estuviera en el camión, pero finalmente se declaró culpable de tráfico de estupefacientes.

El camionero admitió haber aceptado transportar la droga a cambio de una remuneración de US$ 5.000.

Carga de la marca Skims con cocaína oculta
Carga de la marca Skims con cocaína oculta
Foto: National Crime Agency

Con información de AFP

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