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El País Información Policiales

Fiscalía investiga a relator partidario de Nacional tras dichos sobre visita de barras a jugadores del club

Javier Moreira, del programa Pasión Tricolor, es investigado por sus declaraciones al finalizar el partido entre Nacional y Universitario de Perú, donde el Bolso quedó eliminado de la Copa Libertadores.

El País
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21/05/2026, 18:20
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Enmascarado con bengala en la barra d
Enmascarado con bengala en la barra de Nacional.
Foto: Estefanía Leal/El País.

La Fiscalía de Flagrancia de 2° turno, a cargo de Patricia Rodríguez, investiga al relator partidario Javier Moreira (del programa Pasión Tricolor) luego de una serie de dichos tras el partido entre Nacional y Universitario de Perú en la jornada del miércoles, donde los tricolores quedaron eliminados de la Copa Libertadores luego de un empate 0 a 0.

“Si la Banda del Parque fue y los visitó y no entendieron, que vayan de nuevo en los términos en que hay que ir. Y al que no lo entienda y que no le guste que se tiene que ir, entonces bueno, hay que hacérselo saber”, dijo Moreira al finalizar el partido en la transmisión, en referencia a una visita de la barrabrava de Nacional al plantel principal.

El papelón de Nacional en la Libertadores: no atacó a Universitario y quedó eliminado con el enojo de sus hinchas

Por otro lado, se refirió a la "limpieza" que hay que hacer del plantel, tras el "papelón" de quedar eliminado en fase de grupos una fecha antes de que termine esta etapa. Según informó Montevideo Portal y confirmaron a El País fuentes fiscales, el caso está en la órbita de Fiscalía de Flagrancia de 2° turno, que investigará estas declaraciones, aunque al momento no se formalizó la investigación contra el relator tricolor.

Entre las sanciones posibles está la prohibición de relatar partidos de torneos Conmebol.

Javier Moreira, relator de Pasión Tricolor.
Javier Moreira, relator de Pasión Tricolor.
Foto: Archivo El País.
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