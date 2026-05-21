Fiscalía investiga a relator partidario de Nacional tras dichos sobre visita de barras a jugadores del club
Javier Moreira, del programa Pasión Tricolor, es investigado por sus declaraciones al finalizar el partido entre Nacional y Universitario de Perú, donde el Bolso quedó eliminado de la Copa Libertadores.
La Fiscalía de Flagrancia de 2° turno, a cargo de Patricia Rodríguez, investiga al relator partidario Javier Moreira (del programa Pasión Tricolor) luego de una serie de dichos tras el partido entre Nacional y Universitario de Perú en la jornada del miércoles, donde los tricolores quedaron eliminados de la Copa Libertadores luego de un empate 0 a 0.
“Si la Banda del Parque fue y los visitó y no entendieron, que vayan de nuevo en los términos en que hay que ir. Y al que no lo entienda y que no le guste que se tiene que ir, entonces bueno, hay que hacérselo saber”, dijo Moreira al finalizar el partido en la transmisión, en referencia a una visita de la barrabrava de Nacional al plantel principal.
INCITANDO A LA VIOLENCIA EL " PERIODISTA " JAVIER MOREIRA— Peñarol, asado y cerveza 🤛 (@mirasol189128) May 21, 2026
DICIENDO PÚBLICAMENTE QUE LA BARRA TIENE QUE IR A VISITAR A LOS JUGADORES EN " LOS TÉRMINOS QUE HAY QUE IR ".
INSÓLITO ! pic.twitter.com/ww6TUDD0mE
Por otro lado, se refirió a la "limpieza" que hay que hacer del plantel, tras el "papelón" de quedar eliminado en fase de grupos una fecha antes de que termine esta etapa. Según informó Montevideo Portal y confirmaron a El País fuentes fiscales, el caso está en la órbita de Fiscalía de Flagrancia de 2° turno, que investigará estas declaraciones, aunque al momento no se formalizó la investigación contra el relator tricolor.
Entre las sanciones posibles está la prohibición de relatar partidos de torneos Conmebol.
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