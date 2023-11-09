Familia de Mariana Rivero afirma que la joven sufría "acoso constante" de su expareja, quien confesó el crimen

Redacción El País

La familia de Mariana Rivero, joven que llevaba desaparecida más de 20 días y cuyo cuerpo apareció desmembrado este miércoles por la tarde, detalló que la joven "una relación muy tóxica" desde hacía tres años y en reiteradas oportunidades "le dijeron que cortara el vínculo".

Según explicó este jueves el abogado de la familia, Ignacio Durán, la familia había instado a la joven a presentar una denuncia contra su novio, porque este "se había creado perfiles falsos en las redes sociales para seguirla". La relación era de "acoso constante y persecución", aseguró.

Aunque la joven había intentado finalizar el vínculo, fue el viernes 20 que se animó a tomar una decisión definitiva y fue a la casa de su expareja para llevarse sus pertenencias. Sin embargo, nunca más regresó a su hogar.

El abogado contó, además, que el presunto femicida se contactó con el padre de Mariana luego de haberla matado. "Son perversos los entretelones", lamentó el letrado.

La familia pidió al abogado que busque "la pena máxima" para el exnovio de Mariana, que podría alcanzar los 30 años de prisión. "Quieren dar una señal a la sociedad, no puede ser que una chica no pueda terminar un vínculo de forma sana", expresó Durán en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"Destrozaron a una familia, destrozaron la vida de una chica recién recibida de enfermera, tenía toda la vida por delante", cerró el abogado.