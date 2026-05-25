El INAU investiga el caso del niño de 5 años que fue encontrado solo de madrugada en Rivera

El director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Rivera, Marcio Pintos, se refirió este lunes al niño que, durante la madrugada del pasado domingo fue encontrado por un vecino deambulando por la calle. Este hombre lo llevó a una comisaría cercana. El menor, que se encontraba mojado, estaba llorando y portaba en su mano dos teléfonos y una mochila. En la mañana del domingo, el niño quedó al amparo del INAU.

Pintos dijo en rueda de prensa que el menor "está en buenas condiciones" y "no presenta ningún tipo de lesiones". Sostuvo que el niño "es comunicativo" y que se incorporó de buena manera a "la dinámica de la institución".

"Si bien hablamos siempre de que la institucionalización no es la mejor opción, en este caso, durante las investigaciones, es necesario que el niño se mantenga en el INAU", sostuvo.

Pintos expresó que la madre del menor se hizo presente y que se está intentando hacer "un acercamiento", pero que previamente se debe realizar una evaluación por parte de un equipo técnico, a la vez de trabajar con el niño y sus referentes familiares.

"Es un niño de cinco años, su madre es joven, tenemos conocimiento de que está integrado a una escuela, hay que buscar todas las referencias en 48 horas para hacer un informe, pero es necesario que esté al amparo del INAU", añadió el jerarca de INAU.

Subrayó que el INAU debe "estar seguro" de que tras el informe se pueda "garantizar la protección del niño al volver con su familia".

Cartel en la frontera Brasil/Uruguay. Foto: Mateo Vazquez

Cómo fue el hallazgo del niño

Un vecino de Rivera encontró al niño deambulando por la calle en horas de la madrugada y lo llevó a la Policía. El hombre dijo a Subrayado (Canal 10) que lo encontró a dos cuadras de su casa. "Encontramos a una criatura llorando con dos teléfonos en la mano, una mochilita, todo mojado; eso sería 04.40 AM más o menos", relató.

Jefatura de Policía de Rivera. Foto: Ministerio del Interior

Se encontró a la mamá quien argumentó que estaba en la casa de un allegado cuando el niño salió a la calle. La mujer fue citada para declarar este lunes ante la Policía.

"Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada", señaló el hombre que lo encontró.

El hombre comentó que "el niño lloraba y estaba asustado", por lo que lo subió a la camioneta y lo llevó a la Policía.

"Lo llevaron para los médicos, por suerte no tenía maltrato, no había pasado nada, gracias a Dios", concluyó.