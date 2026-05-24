Encontraron a niño deambulando de madrugada en Rivera: está al amparo de INAU y su madre fue citada a declarar

Un vecino de Rivera encontró a un niño deambulando por la calle en horas de la madrugada y lo llevó a la Policía. El hombre dijo a Subrayado (Canal 10) que lo encontró a dos cuadras de su casa. "Encontramos a una criatura llorando con dos teléfonos en la mano, una mochilita, todo mojado; eso sería 04.40 AM más o menos", relató.

Según informaron a El País fuentes policiales, el menor quedó al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Se encontró a la mamá quien argumentó que estaba en la casa de un allegado cuando el niño salió a la calle. La mujer fue citada para declarar este lunes ante la Policía.

"Calculamos que los padres lo habían regañado por algo, pero al llegar hasta la esquina, que vimos que no venía nadie, ahí di marcha atrás en la camioneta y paramos, nos bajamos, preguntamos por los padres, si estaba solo y qué había pasado; no supo decir nada, una criatura que tiene 3 años", señaló el hombre que lo encontró.

El hombre comentó que "el niño lloraba y estaba asustado", por lo que lo subió a la camioneta y lo llevó a la Policía.

"Lo llevaron para los médicos, por suerte no tenía maltrato, no había pasado nada, gracias a Dios", concluyó.