Dos accidentes de tránsito graves provocan demoras en la circulación en Punta Carretas y Pocitos

La circulación del tránsito en Punta Carretas y Pocitos se vio enlentecida este jueves luego de dos accidentes ocurridos por la tarde, en donde uno de los siniestros tuvo como saldo una mujer herida de gravedad y en el otro, un peatón resultó embestido por un ómnibus.

El primer caso ocurrió en Luis de la Torre y José Maria Montero, en Punta Carretas, donde la mujer —de 43 años— se encuentra en estado grave tras ser embestida por un auto.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el cruce hubo un choque entre dos autos, donde uno de los vehículos no respetó un cartel de ceda el paso y embistió a la mujer, que estaba cruzando la calle y quedó por debajo de uno de los vehículos.

La víctima fue asistida por una emergencia móvil y luego trasladada de urgencia al Servicio Médico Integral (SMI). El otro conductor resultó ileso tras el accidente.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Segundo siniestro en Pocitos

Horas más tarde, se registró otro siniestro de tránsito en Rivera y Francisco Araúcho, en el barrio Pocitos. Según pudo saber El País, un peatrón resultó lesionado tras ser embestido por un ómnibus.

La víctima fue diagnosticada con “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada y traumatismo de tórax”, y fue trasladado a un centro asistencial.

Asimismo, una pasajera del ómnibus sufrió lesiones leves por la frenada del vehículo y fue dada de alta en el lugar. Al chofer se le realizó una espirometría, que arrojó un resultado de 0,00.