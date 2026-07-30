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El País Información Policiales

Dos accidentes de tránsito graves provocan demoras en la circulación en Punta Carretas y Pocitos

Un choque entre dos vehículos dejó a una mujer de 43 años internada en estado grave. Horas mas tarde, un ómnibus embistió a un peatón en el cruce de Rivera y Francisco Araúcho.

El País
El País
30/07/2026, 20:03
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Una mujer se encuentra grave tras un siniestro de tránsito en Luis de la Torre y José María Montero.
Una mujer se encuentra grave tras un siniestro de tránsito en Luis de la Torre y José María Montero.
Foto: captura Subrayado (Canal 10).

La circulación del tránsito en Punta Carretas y Pocitos se vio enlentecida este jueves luego de dos accidentes ocurridos por la tarde, en donde uno de los siniestros tuvo como saldo una mujer herida de gravedad y en el otro, un peatón resultó embestido por un ómnibus.

El primer caso ocurrió en Luis de la Torre y José Maria Montero, en Punta Carretas, donde la mujer —de 43 años— se encuentra en estado grave tras ser embestida por un auto.

Persecución policial cerca de ruta 102 terminó con un siniestro entre un patrullero y un camión

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el cruce hubo un choque entre dos autos, donde uno de los vehículos no respetó un cartel de ceda el paso y embistió a la mujer, que estaba cruzando la calle y quedó por debajo de uno de los vehículos.

La víctima fue asistida por una emergencia móvil y luego trasladada de urgencia al Servicio Médico Integral (SMI). El otro conductor resultó ileso tras el accidente.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Segundo siniestro en Pocitos

Horas más tarde, se registró otro siniestro de tránsito en Rivera y Francisco Araúcho, en el barrio Pocitos. Según pudo saber El País, un peatrón resultó lesionado tras ser embestido por un ómnibus.

La víctima fue diagnosticada con “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada y traumatismo de tórax”, y fue trasladado a un centro asistencial.

Asimismo, una pasajera del ómnibus sufrió lesiones leves por la frenada del vehículo y fue dada de alta en el lugar. Al chofer se le realizó una espirometría, que arrojó un resultado de 0,00.

Patrullero de Policía
Patrullero de Policía
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Murió quinta víctima de siniestro en Florida ocurrido en marzo y ya son cinco los fallecidos de una misma familia

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