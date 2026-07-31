Dispararon 12 veces contra un auto en el que iban cuatro personas, entre ellas un bebé de cuatro meses

La Jefatura de Policía de Montevideo informó en un comunicado que en la noche del jueves se registró un ataque a balazos contra un auto en el que iba un bebé de cuatro meses, quien resultó ileso.

Se trató de una balacera en Antonio Rubio y Cornelio Guerra, una zona limítrofe entre los barrios Colón y Lezica, en el noroeste de Montevideo. En el auto iban un joven de 25 años junto a una mujer y dos menores de edad, el bebé de cuatro meses y un niño de ocho años.

El herido —quien logró continuar la marcha hasta una vivienda ubicada a pocas cuadras— fue trasladado al Hospital Saint Bois, donde le diagnosticaron una herida de arma de fuego en la pierna izquierda con orificio de entrada y salida, por lo que no representa un riesgo de muerte.

La Policía informó que ya detuvo a un hombre sospechoso. En el auto se constataron 12 impactos de bala y en la zona los efectivos ubicaron a un hombre en bicicleta que, al advertir el control, intentó evadir a los funcionarios. Finalmente fue detenido y se supo su identidad: tiene 28 años y varios antecedentes penales y portaba una pistola calibre 9 mm vacía pero también llevaba un cargador de pistola calibre 40 con diez cartuchos sin detonar.

Cartuchos y balas incautadas a un hombre sospechoso de una balacera en Lezica. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Intensifican operativo Ñandubay con el objetivo de prevenir las picadas clandestinas

Por otro lado la Jefatura informó que en los últimos días se intensificó el operativo denominado Ñandubay, que tiene el objetivo de reducir la cantidad de motos que circulan irregularmente por Montevideo. Durante la noche del jueves se controlaron 14 vehículos y fueron identificadas 25 personas, "sin constatarse eventos de picadas clandestinas".

"El despliegue continuará durante este viernes 31 de julio y el sábado 1.º de agosto en distintos puntos de la capital, con acciones dirigidas a prevenir desórdenes y otros hechos que puedan afectar la seguridad vial, el orden público y la normal circulación. Las tareas comprenden patrullaje preventivo, observación, fiscalización vehicular y controles de personas y vehículos", explicó la Jefatura.