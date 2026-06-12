Asesinato en barrio Pinares de Maldonado: víctima fue hallada en la vía pública con varios impactos de bala

Un hombre fue asesinado este jueves en la calle Proción del barrio Pinares, en el departamento de Maldonado. El hombre de 39 años y poseedor de antecedentes penales, fue encontrado en la vía pública.

Vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País desde la Jefatura de Policía de Maldonado.

Al lugar del hecho arribó Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II, del Departamento de Hechos Complejos y una unidad de emergencia médica. Tras ello se confirmó el fallecimiento del hombre y se determinó que el cuerpo presenta varios impactos de arma de fuego.

Policía trabaja en el lugar donde ocurrió un homicidio en el barrio Pinares, en el departamento de Maldonado Foto: Ricardo Figueredo

En la escena del crimen trabaja personal de Policía Científica realizando las pericias correspondientes. De acuerdo con los primeros datos, en el lugar quedaron más de 10 casquillos de bala.

En el lugar se hicieron presentes la dra. de la Fiscalía de 2do turno, autoridades de Comando de Jefatura, jefes de las Zonas Operacionales II y V.

Las autoridades policiales revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona. El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios.