Asaltantes armados atacaron una casa de cambio y un supermercado en Carrasco Norte

Tres delincuentes intentaron este martes sobre las 17:30 horas rapiñar una casa de cambio ubicada en Camino Carrasco y Camino Adolfo Brunel, en los alrededores de un centro comercial en el barrio Carrasco Norte de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, los asaltantes —que estaban armados y portaban ropa de trabajo— rociaron de nafta parte del local. En ese momento, los empleados del comercio presionan un botón de pánico en el lugar, provocando que el mostrador se cierre con cortinas metálicas, por lo que el robo fue frustrado.

Sin embargo, los delincuentes posteriormente se trasladaron a un supermercado cercano y amenazaron a una empleada del lugar para que entregue dinero que se encontraba dentro de una caja registradora y que contenía la suma de $15.000. A su vez, redujeron a un guardia de seguridad.

Durante la huida, también le robaron pertenencias a una mujer que estaba en la zona e intentaron llevarse un vehículo sin éxito.

Una vez en el lugar, la Policía encontró prendas de vestir, dos celulares y parte de un rifle. Las autoridades trabajan en identificar y detener a los responsables de los asaltos.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Un hombre fue baleado en una pierna tras ingresar sin autorización a una finca en Piedras Blancas

Un hombre resultó baleado este martes luego de que el dueño de una finca a la que había ingresado sin permiso lo encontrara en el lugar y le disparara en una pierna. El hecho ocurrió en Camino Repetto y Camino Las Amapolas, entre los barrios Manga y Capra de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron esta mañana a la finca tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU) que alertaba de una persona herida en el lugar.

Una persona sostiene una pistola Glock. Foto: IStock.

Allí, el propietario manifestó que al ingresar a su vivienda se encontró en el interior a un intruso que había accedido sin permiso. De acuerdo a su declaración, frente a la situación extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos hacia el piso. Según pudo saber El País, el dueño del establecimiento cuenta con documentación y permisos correspondientes para portar el arma de fuego.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado a un centro asistencial. En el lugar, la Policía preservó la escena y halló dos vainas. Además, hubo presencia de Policía Científica.