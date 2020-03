Zíngaros pierde demanda por plagio en fallo histórico que cambia el futuro del carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia confirmó en segunda instancia que los derechos de autor del escritor Diego Fischer fueron vulnerados en el Carnaval 2016 por el grupo de parodistas Los Zíngaros. Y condenó al libretista Marcelo Vilariño y al director de la agrupación carnavalera, Ariel “Pinocho” Sosa, al pago de US$ 13.000. Este último, además, deberá abonarle a Fischer US$ 7.000 por “daño moral”.

Luego de cuatro años de litigio, el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno por unanimidad emitió una sentencia en la que concluyó que en la parodia Juana de América, llevada a los tablados y al Teatro de Verano por Los Zíngaros hace cuatro años, hubo plagio de la obra Al encuentro de las Tres Marías, la biografía novelada de Juana de Ibarbourou escrita por Fischer en 2008.

Se trata de un fallo histórico (nunca la Justicia se había pronunciado sobre los derechos de autor en el carnaval uruguayo), que sienta jurisprudencia: a partir de ahora, todos los artistas de carnaval que quieran hacer uso de la obra de otros deberán obtener la autorización de los autores.



El Tribunal confirmó el fallo de primera instancia dictado hace exactamente un año por la jueza de lo Civil de 18° Turno, Estela Jubette, quien había dado cabida al reclamo del escritor sobre violación a la ley de derechos de autor, reproducción ilícita y daño moral.



No obstante, el tribunal abatió los montos fijados por la jueza Jubette. Originalmente el reclamo era por US$ 16.000 más una penalidad de 6 veces lo recaudado por Los Zíngaros en el carnaval 2016. A esto, se sumaba un reclamo por “daño moral” (por los dichos de Sosa contra Fischer en los medios de comunicación) de US$ 10.000.

Reproducción ilícita.

En un pasaje de la sentencia, que tiene más de 30 páginas, los magistrados John Pérez Brignani, Álvaro França y Patricia Hernández sostienen que “se concluye que operó una reproducción ilícita (…) al amparo de la normativa aplicable, con consecuente violación de los derechos de explotación de la obra de los que el titular es autor”.

Asimismo, el tribunal basó su fallo en el trabajo que realizaron, a pedido de los demandados, las peritas de la Academia Nacional de Letras, las lingüistas Marisa Malcuori Ebole y María Magdalena Coll More, que concluyeron que contrariamente a los sostenido por Sosa y Vilariño, no se detectó “la influencia de otra obra” (que no fuese Al encuentro de las Tres Marías) o que otra obra funcionara como hipotexto (texto fundamental como fuente de otro texto) de esta parodia.

El tribunal rechazó los argumentos esgrimidos por los abogados defensores de Sosa y Vilariño sobre la ausencia de antecedentes de autorizaciones solicitadas por grupos de parodistas con la finalidad de utilizar obras preexistentes.



“Este argumento tampoco es de recibo en cuanto conforme al Derecho Positivo nacional (…) la costumbre no constituye fuente de derecho material sino en los casos que la ley se remite a ella”, señala el fallo.



Los magistrados también se expidieron sobre la legitimación de Sosa para ser demandado, ya que el director de Los Zíngaros sostuvo durante todo el proceso que él no tenía responsabilidad alguna sobre la parodia y el texto elegido. La sentencia sostiene que el carnavalero “goza de legitimación causal pasiva al haber incurrido en conducta-reproducción ilícita (…). Revistió simultáneamente calidad de director responsable del grupo de parodistas y actor en oportunidad de las representaciones de Juana de América”.



El patrocinio del caso Fischer fue llevado adelante por los abogados Javier Berdaguer, Macarena Fariña y Macarena Raffo, de Guyer y Regules.