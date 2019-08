“Pinocho” Sosa dijo que Diego Fischer cobró derechos de autor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Carnaval y el fútbol son las principales pasiones de los uruguayos. El 8 de abril pasado, el mundo carnavalero se vio sacudido por un fallo de la jueza civil Estela Jubette que amparó parcialmente la demanda del escritor Diego Fischer, autor de un libro sobre Juana de Ibarbourou (“Al Encuentro de las Tres Marías”) y condenó a Ariel “Pinocho” Sosa, director del grupo de parodistas “Los Zíngaros” y al autor de la letra de la parodia, Marcelo Vilariño, a pagar US$ 8.000 a Fischer, más ocho veces el valor de beneficios obtenidos en el Carnaval 2016.

Por concepto de daño moral, Sosa deberá abonar US$ 10.000 al escritor.



La sentencia puede representar un antes y un después para el Carnaval. Desde tiempos inmemoriales, las letras de los parodistas se nutren de libros, películas, personajes históricos, hechos reales de la vida del país y leyendas urbanas. Con cada historia el letrista crea una parodia con humor del hecho que, incluso, puede ser dramático como, por ejemplo, el accidente de los Andes. Y jamás los letristas pagaron derechos de autor por las obras que copiaban o parodiaban.

En el expediente donde se tramita la apelación realizada por Sosa y Vilariño impugnando los montos dispuestos por Jubette y la realizada por el propio Fischer que reclama más dinero como indemnización por lucro cesante, surgen varias dicotomías. Entre ellas se encuentran Fischer versus Carnaval, Carnaval versus literatura o derechos de autor versus libertad de expresión. Es decir, hay conceptos que constan en el expediente que trascienden lo jurídico y no se relacionan con el centro del problema: la violación o no de los derechos de autor del escritor.



El miércoles 21, el abogado de “Pinocho” Sosa, Gumer Pérez, dijo a El País que había presentado un escrito vinculado con el recurso de apelación. En el documento se expresa que el carnavalero demandado no ensaya “una pobre defensa” como señala el escrito presentado por los asesores legales de Fischer. Esa defensa, agrega Pérez, parte de la base que Sosa no puede ser condenado por reproducir, adaptar, transformar o comunicar públicamente parte de la obra del escritor por la sencilla razón de que el carnavalero no fue quien escribió los libretos para el conjunto de parodistas “Los Zíngaros” en el año 2016. Y agrega que el libreto fue elaborado por Marcelo Vilariño, que no es dependiente del grupo ni de Sosa.



Advierte que quedó plenamente probado en el expediente que Fischer percibió por concepto de “royalties” y licencias la suma de $ 87.488, mientras que Vilariño por los mismos conceptos percibió $ 39.550 según datos de la Asociación General de Autores del Uruguay.



El documento dice que, antes del inicio del juicio, Fischer reclamó a Sosa la suma de US$ 10.000, después US$ 4.000 y finalmente US$ 100.000 más ilíquidos (US$ 140.000). Y afirma que bajo el argumento que se estaba en defensa de los derechos de autor, Fischer pretendió “volver a percibir” una remuneración cuando ya la había cobrado por Agadu.

Adaptación parcial.

Los asesores legales de Fischer, Javier Berdaguer, Macarena Fariña y Macarena Raffo, del estudio Guyer y Regules, presentaron el 22 de julio de 2019 un escrito donde brindaron su opinión sobre los recursos de apelación de Sosa y Vilariño y se adhirieron a ese mecanismo legal para reclamar únicamente por el monto de condena por lucro cesante.



El documento dice que quedó probado, por una pericia, que la parodia de Zíngaros fue una adaptación parcial de la obra de Fischer sobre la vida de Juana de Ibarbourou.



Y plantea que Fischer jamás reclamó derechos de autor sobre la vida de la poetisa sino de su obra; no hubo consentimiento del escritor para reproducir parcialmente su libro en la parodia y el valor del Carnaval como expresión artística y popular no habilita a desconocer las leyes en materia de derechos de autor.