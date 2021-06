Tonelada de cocaína incautada en España fue embarcada en el puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Investigaciones realizadas ayer por funcionarios aduaneros constataron que la tonelada de cocaína encontrada en España fue cargada en Uruguay, y no en una de las cinco escalas que realizó el buque en su trayecto hacia Europa, dijo a El País una fuente del organismo.

Tras efectuar un cruce de informaciones con aduaneros españoles, los funcionarios pudieron saber que el precinto del contenedor, que transportaba dos calderas industriales de hierro conteniendo la droga, no había sido roto ni cambiado durante el viaje.



Según la fuente, las calderas de hierro fueron enviadas a Europa por un exportador que operaba por primera vez. Para ello, el exportador utilizó los servicios de un conocido despachante de Aduanas.



Tras presentar toda la documentación, el contenedor pasó por “canal verde”. Según un estándar internacional, el 95% de las exportaciones de un país se realizan mediante “canal verde” (continúe el tránsito hacia el buque). El 5% de las exportaciones restantes se dividen en “canal naranja” (revisión documental) y “canal rojo” (revisión documental y física del contenedor).

Luego de obtener el “canal verde”, el recipiente que contenía las dos calderas de hierro industrial fue trasladado al escáner por funcionarios de la Administración Nacional de Puertos (ANP).



A unos 200 metros del aparato, en lo que se denomina “Módulo Florida”, funcionarios aduaneros observaban el interior del contenedor mediante la aplicación del escáner. Las imágenes solo mostraban dos calderas de vapor y no revelaban lo que contenían los interiores de ambas instalaciones industriales, por ser sus paredes de grandes espesores de hierro. Es decir, en la imagen no se veía dentro de las calderas.



Según la fuente, en la revisión no hubo una falla de los funcionarios aduaneros. “Lo que ocurre es que ese escáner hoy está discontinuado y es obsoleto”, explicó la fuente.

Consultado por El País, el director de Aduanas, Jaime Pablo Borgiani, dijo que no iba a confirmar ni desmentir informaciones relacionadas con el contenedor que llevaba droga. “No voy a violar el secreto judicial”, advirtió.



El descubrimiento en España del contenedor con una tonelada de cocaína pura -que en el mercado español representa unos US$ 40 millones- fue informada el jueves 24 al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una reunión mantenida con los ministros Javier García (Defensa) y Azucena Arbeleche (Economía).

Ayer, luego de finalizada una conferencia de prensa sobre los controles que realizará el Ministerio de Defensa en las fronteras durante las vacaciones de invierno, el ministro García declinó brindar detalles de la investigación del caso para no “distorsionar” el trabajo de la Fiscalía.



En tanto, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, dijo ayer en Salto que aún “no está claro” el origen de la cocaína incautada en España.



En cuanto a la eventual falla en los controles, Curbelo admitió que la terminal uruguaya, como “todas en el mundo, es un lugar muy sensible”. Añadió que “siempre hay cosas para mejorar”, además de atribuir esos errores a la falta de trabajadores por efecto de la pandemia.

Por su parte, la Asociación de Funcionarios Aduaneros alertó sobre la falta de un escáner propiedad de Aduanas para realizar los debidos controles en el puerto.



Dijo que las autoridades del Ministerio de Economía y la Dirección de Aduanas se comprometieron hace dos años en la adquisición de dicho escáner. “A la fecha es una promesa incumplida”, dijo el gremio aduanero en un comunicado. Agregó que Aduanas sufre de “impostergables necesidades” de más personal y mayor inversión en infraestructura.