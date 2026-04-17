Caso Penadés: habrá audiencia para debatir si se reabre la causa contra la fiscal Ghione por irregularidades

La familia del exsenador Gustavo Penadés indicó que el próximo 5 de mayo, a las 14:00 horas, habrá una audiencia judicial para solicitar el reexamen de la investigación contra la fiscal Alicia Ghione por presunta omisión de denunciar delitos vinculados al contenido del celular de Jonathan Mastropierro, en el marco de la investigación que involucra al exsenador Penadés.

"Inicialmente, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la causa, pese a que incluía un cúmulo de irregularidades, entre ellas la omisión de investigar y denunciar contenido sexual de uno de los denunciantes públicos del caso con un menor de edad. Nuestros abogados van a solicitar que el caso sea investigado por un segundo fiscal, ya que sostienen que Ghione debe ser formalizada", expresó la familia de Penadés a través de sus redes. Será finalmente la Justicia quien decidirá si pasa el caso a otro fiscal o lo da por cerrado.

Gustavo Penadés. Foto: Estefanía Leal

La familia también apuntó a que la actual fiscal del caso, Isabel Ithurralde, también reportó posibles irregularidades en la investigación de Ghione, "por entregar material de la carpeta fiscal (incluso el celular de Gustavo y de Sebastián, en su totalidad) a un testigo condenado, para que preparara la audiencia en la cual iba a testificar en el caso de Gustavo".

"¿Cómo sabemos que ese testigo no está viciado? ¿Cómo sabemos que no compartió el contenido de lo que Ghione le dio a los demás testigos o incluso a los denunciantes? ¿Quién nos da la certeza de que no toda persona que va a declarar en contra de Gustavo (cuyas identidades desconocemos) no está totalmente contaminada por el contenido entregado por la fiscal? Cuál es el límite entre lo que un fiscal puede hacer o no?", sentenció la familia.

Por qué la Fiscalía decidió archivar la investigación contra la fiscal Alicia Ghione

La Fiscalía archivó a mediados de marzo de este año la denuncia presentada contra la fiscal de Delitos Sexuales de 3º Turno, Alicia Ghione, por presunta omisión de denunciar delitos vinculados al contenido del celular de Jonathan Mastropierro.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 3º Turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, tras analizar las actuaciones y testimonios recabados durante la indagatoria, según informó El Observador y confirmó El País al acceder a la sentencia judicial.

Fiscal Alicia Ghione previo a entrar al juzgado de Juan Carlos Gómez. Foto: Francisco Flores

La denuncia había sido presentada por los abogados defensores de Penadés y de Sebastián Mauvezin, quienes sostuvieron que Ghione habría incurrido en el delito de omisión de denunciar, previsto en el artículo 177 del Código Penal. Según los denunciantes, la fiscal tenía conocimiento de que en el celular de Mastropierro existía material de carácter sexual con posibles menores de edad y no lo habría denunciado oportunamente.

Durante la investigación se tomaron declaraciones a más de veinte testigos, entre fiscales, funcionarios policiales, abogados y el propio Mastropierro, además de analizarse informes técnicos y actuaciones administrativas de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo fue determinar la trazabilidad del celular incautado en 2021, quiénes accedieron a su contenido y si la fiscal Ghione había tenido conocimiento efectivo de material ilícito antes de que fuera denunciado formalmente.

De acuerdo con la resolución, el dispositivo fue incautado inicialmente en el marco de una causa por estafa contra Mastropierro y analizado por la Policía en busca de evidencia vinculada a ese delito. Recién en 2023, cuando el nombre de Mastropierro apareció como víctima en la investigación contra Penadés, el celular volvió a ser considerado potencialmente relevante para otra causa.

Jonathan Mastropierro, el joven señalado por Gustavo Penadés como autor de una "trama" en su contra Foto: Facebook/ Jonathan Mastropierro

La resolución de Fiscalía al archivar causa contra Ghione

La Fiscalía concluyó que "no existen elementos suficientes" para probar que Ghione tuviera conocimiento efectivo de la existencia de material de abuso sexual infantil en el dispositivo antes de que fuera detectado por pericias posteriores. Según el expediente, ni la Policía, ni otros fiscales ni los técnicos que trabajaron en la investigación detectaron ese contenido en etapas previas del análisis.

Asimismo, se constató que el acceso al contenido del celular se realizó mediante extracciones informáticas complejas y que gran parte de la información estaba encriptada o requería asistencia técnica especializada para ser revisada. Esto limitó la posibilidad de que integrantes del equipo fiscal accedieran directamente a todos los archivos.

La resolución también analizó otras denuncias presentadas contra Ghione, entre ellas supuestos intercambios de información con Mastropierro, reuniones con víctimas fuera de la sede fiscal y cuestionamientos sobre el manejo de pruebas. En todos los casos, la Fiscalía concluyó que no se reunieron elementos objetivos que permitieran atribuir responsabilidad penal a la fiscal.

En consecuencia, el Ministerio Público dispuso el archivo de las actuaciones al considerar que no se configuran los elementos necesarios para imputar a Ghione por omisión de denunciar u otros delitos vinculados a su actuación en la investigación del caso Penadés.