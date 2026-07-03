Prorrogan medidas cautelares a Esteban Queimada y el caso por racismo contra Yessy López se encamina a juicio

La Justicia extendió hasta el 4 de setiembre las medidas contra Esteban Queimada, formalizado por difamación, injuria racial e incitación al odio. Su defensa ya descartó un acuerdo y mantiene la postura de que no hubo delito. Queimada seguirá con medidas cautelares mientras avanza la causa judicial iniciada por los dichos que realizó contra la vedette y comunicadora Yessy López durante la pasada campaña electoral.

Fuentes judiciales dijeron a El País que las medidas prorrogadas son las que ya pesan sobre el comunicador: fijación de domicilio y prohibición de salir del país. En una instancia anterior ya se había levantado la obligación de presentarse cada 15 días en una seccional policial, medida que la defensa había cuestionado por entender que era "desproporcionada".

Por las características del caso y las posturas de las partes, el caso se encamina a resolverse en un juicio oral. La defensa ya adelantó en otras etapas que no aceptará un acuerdo abreviado, porque eso implicaría reconocer un delito que niega "de forma categórica".

La causa se originó en setiembre de 2024, después de que López anunciara su candidatura a diputada por una lista del Frente Amplio. En ese contexto, Queimada cuestionó en su programa Bajo la lupa su idoneidad para ocupar una banca y utilizó expresiones como “exgato”, “negra candombera” e “ignorante de mierda”.

Tras la denuncia, la fiscal de Flagrancia de 13er Turno, Lucía Nogueira, formalizó a Queimada por difamación, injuria racial e incitación al odio. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que los dichos reavivaron "experiencias previas de discriminación" vividas por López y le provocaron efectos emocionales graves.

El caso tuvo repercusión pública desde el comienzo. La organización civil Mundo Afro emitió un comunicado en el que rechazó las expresiones de Queimada y las calificó como racistas y discriminatorias. También hubo pronunciamientos de dirigentes del Frente Amplio.

La defensa del imputado sostiene que sus dichos están amparados por la libertad de expresión y que se dieron en el marco de una crítica editorial. Según esa postura, el comunicador cuestionó la candidatura de López y repitió términos que ella había utilizado públicamente para definirse.

El abogado también había planteado que, en caso de que López entendiera que existió un perjuicio, la vía adecuada no era la penal, sino una acción civil por daños y perjuicios.

López, por su parte, ha dicho públicamente que decidió denunciar porque entendió que los dichos de Queimada fueron un ataque "racista, misógino y gratuito". “No puede ser que salga una persona que no me conoce a atacarme gratuitamente de esa forma”, expresó meses atrás en una entrevista televisiva.