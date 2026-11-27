El Ministerio de Defensa fue condenado a pagar U$S 30.000 dólares a un exmarinero que sufrió un accidente laboral mientras montaba una cámara frigorífica en la Escuela de Especialidades de la Armada.

En un fallo emitido este miércoles, al que accedió El País, el juez de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, Alejandro Martínez de las Heras, consideró que el incidente se produjo como consecuencia de la falta de medidas de seguridad, planificación y supervisión de los trabajos.

En agosto de 2021, la Escuela de Especialidades de la Armada trabajaba en el acondicionamiento de una cámara frigorífica que permitiera a la institución elaborar sus propios alimentos. Como la unidad no contaba con personal especializado, solicitó la colaboración del Grupo de Apoyo de la Armada (Gruyo), unidad que brinda asistencia técnica y logística a otras dependencias de la fuerza.

El 6 de octubre de ese año, los funcionarios iniciaron las tareas para colocar un motor de 90 kilos sobre un techo de la escuela. Para subir el artefacto colocaron de forma “precaria” tablones de madera y otros materiales que debían servir de apoyo a los militares mientras manipulaban el motor.

Tres militares cargaron la máquina, uno del Gruyo y dos de la escuela. Entre ellos, el demandante, que tenía otras tareas asignadas respecto a la instalación de la cámara frigorífica, pero fue convocado para transportar el motor porque la unidad especializada no tenía personal suficiente.

Durante la maniobra, el marinero damnificado apoyó un pie fuera de un tablón de madera y el techo cedió, lo que provocó que cayera desde una altura de unos 2,5 metros y que parte del motor impactara sobre su abdomen.

El militar sufrió fracturas lumbares y graves lesiones intestinales. Según relató en su demanda, permaneció internado durante más de cuatro meses, durante los cuales prácticamente no podía movilizarse. Fue sometido a cuatro cirugías y recibió el alta hospitalaria con una herida abierta que requirió curaciones domiciliarias durante más de tres meses. El cabo de la escuela que colaboraba con él también cayó pero sufrió heridas de menor entidad.

El exmarinero sostuvo que, como consecuencia del accidente, quedó imposibilitado de realizar tareas que implicaran esfuerzos físicos y también sufrió secuelas psicológicas, entre ellas depresión, crisis de ansiedad y ataques de pánico.

Las comisiones médicas de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas determinaron en noviembre de 2023 que presentaba una incapacidad funcional permanente del 20%, directamente relacionada con el accidente.

El 11 de octubre de 2024, el Ministerio de Defensa lo declaró en situación de "incapacidad incompleta" para la actividad militar, reconoció que había sido contraída en acto de servicio y dispuso su pase a retiro obligatorio.

Irregularidades

Una investigación administrativa de la Armada concluyó que no se habían adoptado las medidas operativas ni materiales necesarias para minimizar los riesgos de los trabajos.

En concreto, constató que los militares no utilizaban guantes, cinturones de seguridad, arneses, ni cascos. También que carecían de capacitación adecuada y que los materiales empleados para sostenerlos eran inadecuados. Además, la maniobra requería cinco personas y fue realizada por tres.

La investigación derivó en sanciones disciplinarias contra dos integrantes del Gruyo y dos de la escuela que debían supervisar los trabajos.

En 2025, el marinero lesionado inició una demanda contra el Estado. Durante el juicio, el Ministerio de Defensa negó tener responsabilidad por el accidente y sostuvo que este se había producido como consecuencia de conductas individuales imprudentes de los militares involucrados.

Respecto al marinero demandante, señaló que tenía asignada una tarea diferente, que carecía de formación técnica para intervenir en la instalación del motor y que había acudido voluntariamente a colaborar, exponiéndose innecesariamente a un riesgo que debía evitar.

El juez consideró que la prueba presentada durante el juicio no permitía concluir que el marinero hubiera actuado por iniciativa propia y a espaldas de sus superiores. El magistrado entendió que el demandante había participado a requerimiento del cabo encargado de la maniobra o, al menos, con su consentimiento y bajo su dirección.

Asimismo, Martínez de las Heras descartó que el hecho de haber apoyado un pie fuera del tablón constituyera una imprudencia atribuible al marinero. Consideró que se trataba de una consecuencia previsible de manipular una carga pesada sobre una superficie precaria y sin ningún elemento de sujeción.

Además, el juez consideró que el accidente fue consecuencia directa de una deficiente organización del servicio por parte de la Armada. “No se trata de un descuido aislado sino de la omisión simultánea de todas las barreras previstas para evitar un resultado dañoso previsible, que en definitiva, se consumó”, expresó el juez.

La Escuela de Especialidades de la Armada está orientada a la formación del personal subalterno en oficios como electricidad, mecánica y mantenimiento que son de interés para la fuerza.