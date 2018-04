Lapidario dictamen de la Jutep por De León

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) consideró que el expresidente de ALUR y actual senador de la Lista 711 que lidera el exvicepresidente Raúl Sendic, Leonardo de León, presentó "insuficientes" explicaciones y no entregó documentaciones que respalden 130 gastos por US$ 22.000 realizados con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.

En un informe enviado al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, al que tuvo acceso El País, la Jutep afirmó que "no recibió" ninguna aclaración por parte de De León sobre la utilización de las tarjetas corporativas en viajes al exterior que la empresa "no informa" como realizados en ejercicio de sus funciones. Es decir, esos gastos no se habrían realizado en misión oficial.

El Directorio del organismo consideró que los gastos de De León con las tarjetas corporativas de ALUR constituyen "violaciones" a las normas vigentes en materia de "probidad", "rectitud", "legalidad", "implicancias", "buena administración financiera", "rendición de cuentas" y "prohibición de uso indebido de fondos" públicos.

La Jutep rechazó la explicación brindada por De León sobre que los estados de cuentas de los plásticos deben ser considerados comprobantes respaldatorios de los gastos.

Los estados de cuentas de las tarjetas, señala el informe, incluyen fechas que "no siempre coinciden" con la de "la realización efectiva del gasto" y tampoco "con el concepto y detalle de cada gasto", que es la información básica necesaria para un adecuado control.

El informe advierte que ese fue uno de los motivos por los que no se hizo un análisis de "numerosos gastos" en restaurantes por "montos significativos" realizados por De León con la tarjeta corporativa, la gran mayoría de ellos en Montevideo en los restaurantes El Viejo y el Mar, La Chacra, Locos de Asar, El Fogón, Francis, El Palenque, Rara Avis, Nuevo García, La Corte, El Peregrino, Dueto, Malandrino, La Casa Violeta, Del Solís, Paninis, del Hotel Columbia Palace, Ruffino, Estancia del Puerto, La Cocina de Pedro, Cualgón, Don Peperone, de la Bodega Bauza, Alto Palermo, y La Perdiz.

La Jutep, citando documentación aportada por ALUR, señaló que no hay constancia en los registros de la empresa que De León haya optado por rendir cuentas de sus gastos. Y advirtió que, en los archivos de la empresa, no se constató la existencia de rendiciones de gastos por conceptos que no están incluidos en el rubro viáticos.

Gastos documentados.

De León argumentó ante la Jutep que los gastos realizados con las tarjetas corporativas siempre fueron con fines institucionales.

El actual senador informó que, desde 2011 y hasta el 13 de febrero de 2015 cuando renunció a la empresa, se realizaron reintegros que son "documentados" y "comprobables".

A través de un escrito presentado por uno de sus abogados, Ignacio Durán, De León explicó que ALUR es una empresa que se rige por el derecho privado (sus accionistas son Ancap y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima) y agregó que nunca percibió ingresos complementarios al salario: ni por productividad ni por gastos de representación ni partida especial alguna. "Por lo tanto, tanto en el exterior como en el país, los pagos de almuerzos o cenas con representantes de empresas extranjeras o nacionales y reuniones con gerentes se realizaban mediante la tarjeta corporativa", dijo De León en su escrito enviado a la Jutep.

Preguntado sobre los cuestionamientos de la Jutep, De León dijo a El País que el organismo no tomó en cuenta la información que presentó sobre los gastos con las tarjetas corporativas de dicha empresa.

"Los gastos están justificados, tienen documentación que los respalda y hubo reintegros de mi parte a ALUR", expresó.

Afirmó que todos los gastos con las tarjetas corporativas se relacionan con actividades de la empresa. Por ello, agregó, "estoy muy tranquilo. Pero me llama la atención que la Jutep no haya tomando en cuenta los descargos que presenté por escrito".

El exjerarca de ALUR recordó que los gastos con las tarjetas corporativas se encuentran a estudio de la Justicia Penal.

Consultado por El País, el también abogado defensor de De León, Gumer Pérez, expresó que analizará el contenido del informe de la Jutep.

El letrado agregó que el próximo martes, cuando se reinicien las citaciones por el caso Ancap, a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal Luis Pacheco, dialogará con ellos para definir los caminos a seguir con respecto al documento de la Junta.

Para la Jutep, el escrito de De León aportó abundante información y respaldos sobre actividades realizadas y solicitudes de viáticos o pasajes utilizados, pero "no se brinda ninguna explicación" sobre el tema central planteado: los motivos que lo llevaron a usar la tarjeta corporativa cuando percibió viáticos.

Acusados.

Sendic y el uso de tarjetas de Ancap El expresidente de Ancap fue acusado por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de incurrir en reiterados delitos de peculado por el uso de las tarjetas corporativas de la empresa estatal. Peculado es la apropiación indebida cuando el perjudicado es el Estado. A juicio del fiscal especializado, Luis Pacheco, Sendic gastó $ 550.000 y US$ 38.000 con las tarjetas corporativas de Ancap. Devolvió US$ 130. Pacheco desconoce si las compras de Sendic con las tarjetas fueron realizadas en funciones como presidente de Ancap, o si por el contrario, no se vincularon con su cargo. No obstante, consideró que existen "serias presunciones" de que dichas compras con las tarjetas no guardaron relación con el ejercicio de sus funciones como jerarca de Ancap.

José Coya y las deudas de Ancap En su dictamen, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado solicitó a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento del expresidente de Ancap, José Coya, como responsable de un delito de abuso de funciones. El fiscal Luis Pacheco consideró que Coya cometió eventuales irregularidades al apoyar el alejamiento de la multinacional Exor en los negocios de refinanciación de deudas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En la investigación quedó probado que Ancap y Pdvsa utilizaron la misma ingeniería financiera que les propuso Exor. En tres oportunidades está empresa sufrió incumplimientos por parte de Ancap, según un expediente judicial. Por ello, la multinacional inició un reclamo civil por US$ 34 millones.

Justicia citó a Sendic y a exjerarcas de Ancap

El expediente penal sobre el caso Ancap ingresa en la recta final la semana que viene.



La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, citó para el próximo martes al exvicepresidente de la República, Raúl Sendic; al expresidente de Ancap, José Coya, y al exdirector del ente, Germán Riet. Al día siguiente, miércoles 11, concurrirán a la sede los exgerentes de la empresa estatal, Luis Romero, Eduardo Goldsztejn y el exfuncionario Ricardo Lemes. Para el jueves 12, fue citado el exdirector de Ancap, Juan Gómez y el exgerente general de ALUR, Manuel González. Al día siguiente, concurrirán al Juzgado Especializado en Crimen Organizado los exdirectores Juan Amaro y Juan Máspoli.



El 19 de marzo pasado, el fiscal, Luis Pacheco solicitó los procesamientos de nueve exjerarcas de Ancap, entre ellos Sendic. Los procesamientos fueron pedidos sin prisión. Pacheco consideró que existieron irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas; la cancelación de deudas entre Ancap y Petróleos de Venezuela; la venta de cal a Brasil y la intermediación del ente en negocios con la empresa Trafigura y Petroecuador, entre otros temas.