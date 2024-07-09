Irá a prisión preventiva el hombre que asesinó a su pareja con una escopeta a la salida de un bar

Redacción El País

La Justicia imputó este martes al hombre de 26 años que dio muerte a su pareja, tras dispararle en el abdomen con una escopeta el pasado domingo en Canelones.

Según indicó la fiscal Lujan Gómez, el joven fue imputado por tres delitos: la presunta comisión en calidad de autor de un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio, un delito de rapiña especialmente agravado por el uso de arma de fuego que se cometió en el mismo día y por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

Por esto, ahora deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúe la investigación.

El caso:

Tenían una relación de pareja o al menos así eran vistos por el ámbito en el que circulaban, según indicó Gómez.

El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo 7 cuando él ingresó a un bar buscándola. Allí discutieron. Según testigos, se trató de una situación de celos. Él se fue del lugar y volvió armado. Cuando ella salió, él la siguió hasta Cabana de Moreno y calle A y allí le disparó.

En primera instancia el hombre fugó y permaneció en calidad de requerido, pero sobre la noche fue detenido por la Policía, tras haber cometido una rapiña por la que ahora se lo imputó.

Por estas horas, organizaciones feministas se concentran en la Plaza Canelones, en repudio este hecho, lo que se suma una convocatoria para este miércoles en Plaza Libertad, en Montevideo, en reclamo por los 10 femicidios ocurridos en lo que va del año, según compartió la Coordinadora de Feminismos del Uruguay.