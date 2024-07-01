Femicidio en el barrio Villa Española: un hombre de 59 años asesinó a una mujer de 65 en su casa

Redacción El País

Un hombre de 59 años asesinó este domingo a su pareja, una mujer de 65 años, en su casa en el barrio de Villa Española, informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

La policía concurrió a la vivienda, ubicada entre las calles Gobernador Viana y Avellaneda, a las 14:00 horas del domingo.

Una vez allí encontraron en uno de los pasillos de la vivienda el cuerpo de la mujer, que presentaba una herida a la altura de la cabeza.

En el nivel superior de la casa, sobre una cama, estaba el hombre de 59 años, que estaba herido pero tenía signos vitales. La policía lo asistió y lo trasladó hasta el Hospital Pasteur.

De acuerdo al médico que estaba presente en la escena el hombre habría intentado autoeliminarse.

Según el parte policial al que accedió El País la policía no tenía registros de denuncias de violencia doméstica entre la pareja y el hombre no presenta antecedentes penales.

La policía continúa trabajando para investigar el hecho.