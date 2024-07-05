Conmoción por un femicidio en Paysandú: un hombre mató a su pareja de un balazo y luego se suicidó
La mujer tenía 70 años y durante toda su vida profesional se desempeñó como maestra. Su cuerpo fue encontrado por su hija, que como su madre no respondía hacía un día, fue hasta la casa.
Redacción El País
Hay conmoción en Paysandú por un femicidio y posterior suicidio. La pareja estaba integrada por un hombre de 60 años y su esposa de 70, cuyos cuerpos fueron encontrados en el dormitorio de la casa en la que vivían.
Según supo El País en base a información de la Policía de Paysandú, el trágico episodio ocurrió en la noche del jueves. Cerca de las 18:00 la hija de la pareja fue al domicilio de sus padres, que hacía un día que no respondían.
Un vecino la acompañó en el ingreso y se encontraron con la escena en el dormitorio. Por cómo se encontraron los cuerpos y el revólver utilizado, la Policía presume que el hombre mató de un balazo a su esposa y luego, con el mismo arma, se quitó la vida.
El medio local El Telégrafo informó que la casa está ubicada en Guayabos entre Uruguay y Florida.
La mujer se desempeñó toda su vida profesional como maestra e inspectora de Primaria. Según el citado medio, la información que pudo recabar la Policía no indica que hubiese problemas previos de relacionamiento en la pareja, al menos no denuncias previas.
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