Conmoción por un femicidio en Paysandú: un hombre mató a su pareja de un balazo y luego se suicidó

Redacción El País

Hay conmoción en Paysandú por un femicidio y posterior suicidio. La pareja estaba integrada por un hombre de 60 años y su esposa de 70, cuyos cuerpos fueron encontrados en el dormitorio de la casa en la que vivían.

Según supo El País en base a información de la Policía de Paysandú, el trágico episodio ocurrió en la noche del jueves. Cerca de las 18:00 la hija de la pareja fue al domicilio de sus padres, que hacía un día que no respondían.

Un vecino la acompañó en el ingreso y se encontraron con la escena en el dormitorio. Por cómo se encontraron los cuerpos y el revólver utilizado, la Policía presume que el hombre mató de un balazo a su esposa y luego, con el mismo arma, se quitó la vida.

El medio local El Telégrafo informó que la casa está ubicada en Guayabos entre Uruguay y Florida.

La mujer se desempeñó toda su vida profesional como maestra e inspectora de Primaria. Según el citado medio, la información que pudo recabar la Policía no indica que hubiese problemas previos de relacionamiento en la pareja, al menos no denuncias previas.