El Gucci demanda a Martínez, Di Candia y Goyeneche; reclama US$ 330.000 por daño

La carrera política de Gustavo “Gucci” Serafini fue muy corta. Duró apenas unos días. Del entusiasmo a la desazón y de ahí a la Justicia sin escalas.



El alboroto mediático generado entre el cantante y el excandidado frenteamplista, Daniel Martínez, es una prueba más de la judicialización de la política.

El jueves 12, la abogada del artista, Carla Jourdan, presentó en el Juzgado Civil de 4° Turno una demanda por US$ 330.000 contra Martínez, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia y la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.



Jourdan dijo a El País que la demanda involucra a los tres dirigentes políticos y reclama el pago de daño moral, daño a la imagen y lucro cesante.



El escándalo, que sacudió la campaña electoral de Martínez en julio de 2019, es una pesadilla de manual para cualquier asesor de campaña.



Empezó con las consabidas reuniones. El cantante Gucci fue convocado por un “amigo de un amigo” para sumarse a la lista 890.



En el encuentro realizado en la oficina del líder del grupo, Humberto Castro, se le trasmitió al artista que precisaban 1.000 votos para llegar a un diputado y que él los obtendría.

La segunda reunión fue con el entonces candidato Daniel Martínez. Esas horas fueron todo glamour y sonrisas para las cámaras. Ambos posaban distendidos. Días después, se desató un tornado de proporciones en la interna frenteamplista. Goyeneche y Di Candia rechazaron la candidatura del Gucci, recordando que el cantante estuvo vinculado con denuncias de acoso y violencia de género.

Christian Di Candia, intendente de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

En abril de 2018, el músico se presentó ante la Justicia y denunció a una usuaria de las redes que lo acusaba de acoso sexual. La denunciante debió retractarse y pedir disculpas.



Las idas y vueltas entre Martínez y el cantante de plena fueron varias. En público, Martínez dijo que le había pedido al Gucci que se bajara de su candidatura al Senado y a Diputados por la lista 890.



La versión del Gucci fue otra. “No me pidió eso en mi casa. Delante de Claudio Invernizzi (publicista de campaña) dijo: ‘bajarte hoy es contraproducente”, expresó el Gucci.



Después que estalló la tormenta mediática, el cantante dijo que grabó la reunión con Martínez: “En mi casa estoy lleno de cámaras, grabé todo con audio cuando vi que la cosa venía turbia. Me llamó Martínez desde un número oculto con una voz temblorosa. También grabé las llamadas telefónicas”.

El Gucci se quejó que el episodio dañó su imagen pública. Y agregó: “Yo trabajo en cumpleaños de 15 . ¿Cómo voy a trabajar ahora? ¿Quién me va a indemnizar?”.



El 29 de octubre de 2019, se realizó la audiencia de conciliación entre el artista, Martínez, Di Candia y Goyeneche. En la misma, la abogada del cantante reclamó el pago de una indemnización por US$ 330.000 por daños morales y de imagen.



No concurrieron los dirigentes políticos a dicha instancia judicial. Se hicieron representar por sus abogados.



Según Jourdan, el Gucci perdió pautas publicitarias y actuaciones como consecuencia del escándalo al que fue sometido cuando lo invitaron a integrar una lista política del Frente Amplio.



Los abogados de los dirigentes frenteamplistas rechazaron el planteo y amenazaron con iniciar una contrademanda.



La audiencia duró solo 15 minutos.

Di Candia inició juicio al Gucci Tras conocer que no existió acuerdo en la audiencia de conciliación realizada el 29 de octubre pasado, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, dijo en rueda de prensa que le inició un juicio por jactancia al cantante Gustavo Serafini , conocido como “el Gucci“.



Di Candia afirmó que inició este juicio porque “se está jactando de algo que no hay nada que afecte”.