Martínez: "Si (El Gucci) grabó conversaciones privadas y las hace públicas, que lo haga"

"Si grabó conversaciones privadas y las hace públicas, pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga. Lo que pasó me confirmó que le realicé la sugerencia correcta". Así respondió Daniel Martínez a las declaraciones del cantante de plena Gustavo Serafín, más conocido como El Gucci, respecto a la polémica que generó su candidatura a diputado y los motivos que llevaron al candidato presidencial por el Frente Amplio a pedirle que desistiera de su intención.

"Me dijo para bajarme, pero me lo dijo el mismo domingo, porque se sintió presionado por las feministas. De hecho ese día él me dijo por teléfono que creía que yo sumaba a la elección, pero que tenía que tomar esa decisión por la sensibilidad de las feministas", aseguró El Gucci en una entrevista a Telemundo. "Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", reiteró.



El cantante indicó además que tiene grabaciones tanto de las llamadas como de las reuniones que mantuvo con Martínez y con los integrantes de Baluarte Progresista, la agrupación que aceptó integrar.



Al ser consultado sobre en qué momento había decidido realizar esas grabaciones respondió: "Cuando se empezó a poner turbia la cosa". "Me llamó Martínez de un número privado con la voz temblándole y empecé a grabar. Atrás de eso me empezaron a llamar todos los de Baluarte, por suerte fui precavido", consideró.



Martínez utilizó Twitter para expresarse sobre la polémica. En otro posteo, aseguró que "siempre he construido en base al respeto y la confianza del otro, pensando humanamente y eso creo que se le pide a la política. Por eso fui a la casa de El Gucci a hablar, planterarle mi posición y como él dijo, luego de esa reunión le enviamos lo que íbamos a publicar".



"Aquí cierro el tema, el futuro de las y los uruguayos se define en esta elección y seguiré trabajando con el centro puesto en la gente, como lo he hecho siempre", sentenció.



Siempre he construído en base al respeto y la confianza en el otro, pensando humanamente y eso creo que se le pide a la política. Por eso fui a la casa de Gucci a hablar, plantearle mi posición y como él dijo, luego de esa reunión le enviamos lo que íbamos a publicar. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) August 14, 2019

El Gucci aceptó ingresar a la política tras recibir una invitación de la agrupación Baluarte Progresista, cuya lista es la 890. Liderado por Humberto Castro, es un grupo que ingresó al Encuentro Progresista en 2004 tras un acuerdo directo y personal con el presidente Tabaré Vázquez. Castro ocupa una de las secretarías del Congreso de Intendentes desde 2005.