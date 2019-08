El Gucci: Martínez "me dijo que si me bajaba era porque las mujeres estaban sensibles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante de plena Gustavo Serafini, más conocido como El Gucci, aseveró que el candidato frenteamplista Daniel Martínez le pidió que bajara su candidatura a diputado porque "se sintió presionado por las feministas", durante una entrevista con Telemundo.

"Me dijo para bajarme, pero me lo dijo el mismo domingo, porque se sintió presionado por las feministas. De hecho ese día él me dijo por teléfono que creía que yo sumaba a la elección, pero que tenía que tomar esa decisión por la sensibilidad de las feministas", aseguró El Gucci.



"Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles", reiteró.



El cantante consideró que a las personas que estuvieron en contra de su candidatura "les chocó leer 'El Gucci diputado'". "Entonces buscaron una manera de atacar sin fundamentos. Me parece terrible que estemos hablando de lo que pasó hace un año y medio", expresó.

Por otra parte, El Gucci indicó que Martínez lo llamó para asegurarle que se había iniciado una investigación policial para investigar su perfil. "Si él encontraba algo mi cabeza iba a rodar, quiero saber qué pasa con esta compañera que me difamó y que hizo que buscaran algo sobre mí, ¿no hay medidas?", cuestionó en relación a los dichos de Fabiana Goyeneche, exsuplente de Martínez en la intendencia y abanderada de la campaña “no a la baja”.



El Gucci aceptó ingresar a la política tras recibir una invitación de la agrupación Baluarte Progresista, cuya lista es la 890. Liderado por Humberto Castro, es un grupo que ingresó al Encuentro Progresista en 2004 tras un acuerdo directo y personal con el presidente Tabaré Vázquez. Castro ocupa una de las secretarías del Congreso de Intendentes desde 2005.