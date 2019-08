Di Candia sobre llegada de "El Gucci": "Hay un error del equipo de asesores" de Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christina Di Candia, intendente de Montevideo afirmó esta mañana que el candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez tiene un "error en el equipo de asesores" que lo llevó a incluir, y ahora rechazar, al cantante El Gucci dentro de las agrupaciones que lo apoyan.

Integrantes del Frente Amplio salieron ayer al cruce de la posibilidad de que el cantante "El Gucci" integre la agrupación Baluarte Progresista. Y a raíz de esto, El País informó que Martínez, le pidió a "El Gucci" que baje su candidatura a diputado y senador. Sin embargo, el artista aseguró que seguirá adelante.

Según Di Candia "Daniel ni se debe haber enterado de la situación" y sostuvo que "hay un error del equipo de asesores que le tendría que haber dicho 'mirá que está esta situación'", dijo este martes en "Doble Click" (De Sol).

La situación a la que refiere Di Candia son las denuncias que ha recibido El Gucci de parte de menores por acoso y violencia de género. "Teniendo en cuenta las denuncias que están encima de la mesa preferiría que no participara en una lista con el Frente Amplio y apoyando a Daniel Martínez", agregó.

Di Candia señaló que "ante las denuncias, hay que respaldar y apoyar a las compañeras". "Más allá de lo que la Justicia pueda comprobar o no, hay momentos en que las definiciones son políticas y en este caso mi decisión es estar del lado de las compañeras", agregó.

"Tiene que haber una definición política del partido", valoró.

¿Sigue en la IM? "Creo que no están dadas las condiciones"

Consultado sobre una eventual continuidad en el cargo a partir del año que viene, dijo: "No lo sé, creo que no... Creo que no están dadas las condiciones. No sé si sería bueno que esta gestión tenga otra renuncia por campaña electoral que es la que debería hacer en febrero o marzo del año que viene. Sé que la vida política es muy dinámica, todo cambia bastante rápido y seguramente tendrá mucho que ver con lo que ocurra en octubre y noviembre, no estoy poniendo el foco en eso".

"Sería un desafío interesante y lindo. Estoy contento con la tarea que estoy llevando adelante. Lo estoy haciendo con mucho entusiasmo y compromiso. En la oficina bromeamos que sería mucho más fácil en año no electoral, con equipo propio y cinco años por delante y no en esta situación", añadió.

Conflicto con Adeom: "Un modus operandi"

Respecto al paro de Adeom que impidió una función para la Masonería en el Teatro Solís, Di Candia subrayó que "responde más a un modus operandi del secretariado ejecutivo de Adeom en los últimos años en una especie de conflicto permanente que tenemos desde el años 2001 en adelante".

"No es ni cerca el peor momento de la historia de las relaciones con Adeom. Es más: diría que de lo que he vivido en los últimos cuatro años y medio, las relaciones en general están siendo buenas", explicó el intendente.

"Lo que pasa es que el secretariado ejecutivo, con Valeria Ripoll al frente del secretariado, pretende que el último año de la Intendencia exista otra gestión y en realidad la gestión dura cinco años. Yo no soy testaferro de Daniel Martínez, tengo otras características, pero es la misma gestión. Hay objetivos, metas y procesos que permanecen", finalizó.