Paro de Adeom impide una función para la Masonería en el Teatro Solís

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diez minutos antes de la 20:00 horas de ayer, el foyer del Teatro Solís estaba de bote a bote, con un clima muy diferente al de la noche gélida y lluviosa que se vivía afuera, cuando una delegación de Adeom logró ingresar pasando desapercibida hacia los fondos de la sala, donde inmediatamente se reunió en asamblea con los trabajadores.

La reunión duró hasta las 20:30, cuando los municipales resolvieron levantar la obra La Flauta Mágica de Mozart, prevista en el marco de la temporada de Ópera 2019. A esa altura, el ambiente en el ingreso al teatro era de inquietud y disgusto, por la falta de aire y la demora en la apertura de puertas.



Los jóvenes pasantes que trabajan en el teatro, que no son empleados municipales, debían responder con la poca información que poseían a las preguntas y quejas de los espectadores, no todas de buen tono.



En cierto momento, abrieron las puertas laterales para que “corriera aire” a pedido de la directora del Solís, Daniela Bouret, quien está siendo sumariada por la Intendencia justamente a raíz de denuncias en su contra realizadas por los trabajadores sindicalizados.



Recién sobre las 20:45 el público comenzó a enterarse de que la obra no se llevaría a escena, y algunos fueron directamente a increpar a los dirigentes de Adeom que se habían parado en la puerta, sobre la escalinata de ingreso, a golpear sus palmas.

VEA EL VIDEO

Sobre las 14:00 horas de ayer el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, anunciaba en rueda de prensa que no conocía “el cronograma” de paralizaciones de Adeom, luego que el sindicato de los municipales se declarara “en conflicto” la semana pasada.

Primera medida.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El País que la de anoche fue “la primera de las medidas” que tomarán los municipales contra la administración Di Candia. Y que habrá más “esta semana”.



“Fue una medida que tomamos los trabajadores de la Filarmónica con los del Solís. Decidimos hacerlo hoy puntualmente porque era una función cerrada para la Masonería”, dijo Ripoll a El País.



La dirigente sindical indicó que la medida se tomó además contra La Flauta Mágica porque el viernes Di Candia suspendió una reunión bipartita en la que estaba previsto tratar el tema de las presupuestaciones de la orquesta y de los trabajadores del Solís.



Según supo El País, el Gran Maestro de la Masonería, José Garchitorena, intentó mediar con Adeom para que no se suspendiera la obra.



Privatizaciones.

Uno de los principales reclamos de Adeom es el “avance privatizador” en la Intendencia de Montevideo.



A la licitación para entregar a un privado 12 camiones levantacontenedores, la administración de Christian Di Candia sumará ahora la privatización de la limpieza y el lavado de calles y aceras en ferias y periferias de la capital. También se concedió a un privado la limpieza de los propios camiones, tarea que hacían exclusivamente los municipales.



Esta política privatizadora que se acentuó durante la gestión del exintendente Daniel Martínez, llevó a que el relacionamiento entre Adeom y la IMM se tensara al máximo, generando un nuevo conflicto que el sindicato de los municipales decretó la semana pasada y que derivará próximamente en paralizaciones, asambleas, movilizaciones “distorsivas” y ocupaciones de lugares de trabajo.



Ayer, Di Candia dijo que “hay dos vías paralelas de trabajo” con los privados y con el gremio de los municipales.



“Por un lado, están los pliegos que fueron presentados públicamente, que estamos esperando a ver cuáles son las ofertas. Y por otro, hay una vía de acuerdo que estamos trabajando. (…) A partir de ahí se verá. No es que no lo pueda hacer uno o que no lo pueda hacer otro. El planteo estratégico desde (el departamento de) Desarrollo Ambiental es que podamos tener un plan B”, explicó el intendente.