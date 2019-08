Martínez cede a feministas y pide al Gucci que se baje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Serafini, más conocido como el Gucci, conoció el éxito cantando plena y una rápida derrota con la política. El domingo publicó una sonriente fotografía con Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, y anunció que se ponía el traje de político. Dijo en sus redes sociales que estaría de “segundo candidato a diputado y en los primeros lugares al Senado”.

Pero la historia parece que tendrá un final abrupto porque -unas horas después y tras una fuerte presión en redes sociales- Martínez ya le pidió que se baje de la candidatura.



El Gucci aceptó ingresar a la política tras recibir una invitación de la agrupación Baluarte Progresista, cuya lista es la 890. Liderado por Humberto Castro, es un grupo que ingresó al Encuentro Progresista en 2004 tras un acuerdo directo y personal con el presidente Tabaré Vázquez. Castro ocupa una de las secretarías del Congreso de Intendentes desde 2005.



Baluarte Progresista tiene pocos votos pero goza de la cercanía con el primer mandatario. Hace pocos meses recibió el apoyo del intendente de Salto, Andrés Lima. La última acción política del sector fue autorizar un acuerdo político entre Lima y la lista 1001 de Salto. En pocas horas el artista recibió un aluvión de críticas. Lo acusan de haber participado en casos de acoso sexual contra menores, cosa que él niega. De hecho, el cantante ganó una demanda por difamación en abril contra una joven usuaria de las redes sociales que le endilgaba varios actos abusivos. La joven se retractó y luego pidió disculpas.



Los primeros en castigar al artista fueron los suplentes del exintendente. Lejos quedó el aporte del artista, cuando cantó parte del jingle del entonces candidato a la Intendencia. Es más, hizo un “solo” en el que decía “Daniel Martínez te cuida”. Una de ellas fue Fabiana Goyeneche, exsuplente de Martínez en la intendencia y abanderada de la campaña “no a la baja” en la que Serafini participó activamente. “Es de público conocimiento que el Gucci acompañó la candidatura en este último período de Daniel Martínez. Yo fui parte de ello así que lo viví junto a él también, pero luego de ese tiempo estuvo vinculado a denuncias relacionadas a acoso y violencia de género, que si bien judicialmente no llegaron a concretar nada específico, al momento de aplicar o no aplicar determinado reglamentos tiene peso y es importante”, dijo Goyeneche en una entrevista en Del Sol FM.

Otro que cuestionó al cantante fue el actual intendente de Montevideo, Christian Di Candia. Durante la presentación de las ideas preseleccionadas en la plataforma Montevideo Decide, declaró su rechazo a que el Gucci integre una lista del partido de gobierno.



“Estamos en determinado momento político histórico que implica que si hay compañeras y mujeres que han planteado denuncias que recaen sobre una persona determinada, no importa si es cantante, mecánico o lo que sea, hay que cuidar esos temas y respaldar a las compañeras”, indicó. Di Candia también dijo que le envió un mensaje por WhatsApp al candidato del FA expresándole su desacuerdo con la incorporación del cantante. “Me respondió: ‘Todo bien, gracias amigo’”, indicó. “Esta es mi opinión personal. Yo no pincho ni corto sobre si alguien presenta una lista o no. En todo caso será a resolver con Daniel o con el Frente Amplio”, apuntó el intendente.



No se baja.

El hashtag #FueraGuccidelFA se volvió tendencia para Uruguay en Twitter. Los usuarios de las redes no ahorraron munición gruesa contra el cantante. Publicaron comentarios y fotografías que lo dejan mal parado. Con el escándalo como telón de fondo, Serafini mantuvo ayer de tarde una “importante” reunión política, según confirmó el cantante a El País. En esa oportunidad acordó no hacer declaraciones hasta la jornada de hoy cuando surja una “resolución”.



No obstante, aclaró que no tiene pensado bajarse de la candidatura por la presión recibida en las últimas horas. “No está en mis planes renunciar, me sumé al Frente Amplio y a esta lista para sumar. Humberto (Castro) es un crack”, afirmó.



Fuentes del comando político de Daniel Martínez aseguraron anoche a El País que el candidato frenteamplista solicitó al cantante que se bajara de la candidatura. Pero por ahora Gucci quiere seguir adelante con sus planes políticos.