FueraGuccidelFA: molestia en dirigentes de izquierda por apoyo del cantante a Martínez

Gustavo Serafini, popularmente conocido como “El Gucci”, anunció el domingo que será candidato a diputado por el Frente Amplio. El cantante de música tropical irá en segundo lugar de la lista 890, del sector "Baluarte Progresista", según anunció, en apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Martínez. Pero el anuncio no tardó en generar rechazo de parte de dirigentes del Frente Amplio, especialmente de los más allegados a Martínez.

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo y militante de Casa Grande, dijo que no estaba al tanto de la llegada de "El Gucci" y reconoció que se enteró a través de redes sociales.

"Casi de inmediato algunas personas, particularmente mujeres, empezaron a preguntar qué estaba pasando y a mostrar su disconformidad", reconoció en Doble Click (Del Sol).

"La verdad es que yo también lo veo con mucha preocupación. Creo que esto habla de algunas de las cosas que aún tenemos que resolver como fuerza política. Cómo nos paramos frente a algunas situaciones y cómo se resuelven o se dejan de resolver", explicó.

"Es de público conocimiento que 'El Gucci' acompañó la candidatura en este último período de Daniel Martínez. Yo fui parte de ello así que lo viví junto a él también, pero luego de ese tiempo estuvo vinculado a denuncias relacionadas a acoso y violencia de género, que si bien judicialmente no llegaron a concretar nada específico, al momento de aplicar o no aplicar determinado reglamentos tiene peso y es importante", añadió.

Asimismo recalcó que "en los colectivos feministas sabemos que una cosa es lo que pueda llegar a disparar en la Justicia, aprobar o en la forma en que se resuelva judicial y burocráticamente las cuestiones y otra cosa es lo que una conoce, los testimonios que escucha y lee".

Goyeneche dijo que no se comunicó con Martínez, pero señaló que este lunes existirá una reunión con el comando de Martínez y "seguramente este tema estará presente".

El intendente Christian Di Candia se sumó a las críticas. Esta mañana dijo en Todo Pasa: "El Gucci tiene todo el derecho de hacer política pero a mí no me gusta la idea de que acompañe a Daniel en una lista. Hay muchas compañeras que han hecho denuncias y no hay que darles la espalda en este proceso". Además agregó: "Los aportes no son solo cuantitativos".

El desembarco del músico en la política trajo repercusiones en redes sociales: los usuarios de Twitter hicieron tendencia #FueraGuccidelFA en Uruguay.