"Gucci" demandó a Daniel Martínez, Christian Di Candia y Fabiana Goyeneche

El cantante Gustavo “Gucci” Serafini exige una reparación económica por US$ 330.000 al candidato frenteamplista, Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia y a la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.

La abogada del artista, Kerstin Jurdan, presentó ayer ante el Juzgado de Conciliación de 3° turno un pedido de conciliación, previo a una demanda, por “daño moral, por daño a la imagen, y lucro cesante”.

La decisión del cantante responde a la situación que se desencadenó después de que en la primera mitad de agosto anunciara que se había sumado a la lista 890 (Baluarte Progresista) y que buscaría un lugar en la Cámara de Diputados por Montevideo. Esto motivó un encuentro con el propio Martínez para sellar su incursión en la política.

Sin embargo, y como consecuencia de las diversas denuncias de acoso sexual que el cantante ha recibido, el candidato frenteamplista decidió días más tarde pedirle al cantante que diera un paso al costado y abandonara su intención de convertirse en parlamentario.

La decisión del exintendente de Montevideo despertó el enojo del músico. "“Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles”, expresó. “Yo estoy a favor del feminismo, pero no del feminismo irracional. Me encanta que luchen por la causa, pero esta semana murieron tres mujeres y siguen encarnizadas conmigo”, dijo en varios medios de comunicación en aquel entonces.