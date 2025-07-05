Fuerza Aérea abrió investigación administrativa por racismo: acusados están en la mira por presionar testigos

La Fuerza Aérea comenzó una investigación administrativa a raíz de una denuncia presentada por un funcionario ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). El hombre, que por fuera de este trabajo se desempeña como percusionista de la banda de plena La Nueva Escuela, señaló a dos superiores por acoso y actitudes racistas. Ahora fue trasladado a otra dependencia.

El denunciante, que pertenecía a la banda de la Fuerza Aérea, presentó el 15 de mayo un primer documento acusando a un sargento y un teniente ante el Inddhh. En la denuncia, a la que fue acompañado de su abogado, Luis González, advirtió sobre "actos de discriminación racial, violencia psicológica y abuso de poder" que habrían afectado su integridad "física, emocional y profesional".

Entre otros sucesos, señaló a los superiores por comentarios que hacían alusión a su color de piel, a una separación conflictiva que había tenido con su pareja o a drogas, conociendo que el denunciante tiene familiares con problemas de adicción. "Me han llamado pizarrón con ojos o morcilla con patas", aseguró en declaraciones a El País.

También denunció un trato diferencial al comparar su situación con la de otros compañeros, además de burlas con respecto a su situación de salud mental.

"Me dirijo a ustedes porque dentro de la institución se encubren los hechos, se arreglan declaraciones y se ejerce coacción sistemática sobre el personal para silenciar los abusos", expresó en el documento presentado al instituto.

En respuesta, desde la Fuerza Aérea ordenaron una investigación de urgencia y se recabaron informes de distintas dependencias que concluían que la situación ameritaba una investigación administrativa, según una resolución a la que accedió El País. Lo mismo se sugirió desde la Asesoría Letrada de la Comisión de Género.

Como resultado, el Comandante en Jefe, Fernando Colina, resolvió la activación del protocolo a cargo de esta comisión y la iniciación de la investigación. Además, se decidió el traslado del músico a una labor administrativa en la Escuela Técnica Aeronáutica (ETA), con el objetivo de no estar bajo la dependencia de los denunciados.

Desde la defensa del denunciante dijeron a El País que luego de esta determinación se comenzó a "ejercer presiones contra los que podrían declarar". En un mensaje de WhatsApp uno de los denunciados escribió a los integrantes de la orquesta: "Se va a iniciar una investigación administrativa y los van a estar citando. Necesito que me notifiquen los que sean citados".

Según la defensa, se trata de un "intento de arreglar las declaraciones para que todos digan lo mismo".

Presentó otro documento ante el Inddhh

El músico volvió a presentar un documento al Inddhh el pasado viernes, en el que denunció una vez más persecución por parte de autoridades a raíz de la difusión de su caso.

"Fui sancionado por cumplir una indicación médica emitida por mi psiquiatra, quien me recomendó realizar actividades recreativas que promovieran mi bienestar emocional", escribió haciendo referencia a un episodio en el que se lo vio tocando música con su banda.

También señaló a un sargento por incitarlo a denunciar, pero cambiar la versión luego de que el caso se hiciera público. "Modificó su actitud, intentó disuadirme y me advirtió que, si así lo decidía el coronel, no se renovaría mi contrato", aseguró.

Por último, apuntó a un sargento por "comportamientos abusivos" durante ceremonias de iniciación. "Obligaba a soldados a besarlo en la boca y quitarse los calzoncillos contra su voluntad", detalló.

"Solicito que se me otorguen garantías institucionales y que las investigaciones sean conducidas por organismos ajenos a la Fuerza Aérea", concluyó.

"Los hechos denunciados exponen una preocupante vulneración de derechos fundamentales en el ámbito militar. Exigimos garantías reales, investigaciones imparciales y el cese inmediato de todo acto de persecución contra mi representado, la institucionalidad debe estar al servicio de la verdad", dijo a El País el abogado del denunciante.