Fue formalizado por femicidio el hombre de 88 años que mató a su hija y baleó a su esposa en Durazno

Redacción El País

La Fiscalía de Durazno obtuvo la formalización de la investigación sobre el hombre de 88 años que en la mañana de este miércoles mató a su hija, de 55, y además baleó a su esposa, de 81.

El hombre fue imputado por dos delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, uno de ellos en grado de tentativa, y deberá cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El crimen

Como informara El País, el hecho ocurrió en Sarandí del Yí en la mañana de este miércoles.

La Policía fue alertada por disparos en la casa de la familia, y cuando llegó encontró a la mujer herida de bala y tendida en el suelo. Luego apareció el hombre empuñando un arma de fuego. Los funcionarios dialogaron con él y así lograron que se entregara e incautarle el revólver, según consta en el parte policial al que accedió El País.

Una vez detenido el sospechoso, los funcionarios encontraron el cadáver de la hija del matrimonio en el interior de un dormitorio.

La mujer herida fue trasladada a un sanatorio, en donde continúa internada.

Según el informe, el hombre no posee antecedentes y tampoco existen registros de denuncias previas en la familia.

El testimonio de un vecino de Sarandí del Yí

Un vecino de Sarandí del Yí, entrevistado por Telenoche (Canal 4), dijo que "siempre" conversaba con ellos y que este martes pasó por la casa y vio tanto al hombre como a su esposa.

"Ayer pasé, pasé de tarde, y lo saludé. 'Don Pedro, ¿cómo anda?'. 'Lo más bien'. Y a la doña la había visto temprano. No había conversado con ella pero la vi", añadió.

Con respecto al incidente, dijo haber sentido "dos disparos, pero no sabía para dónde era".