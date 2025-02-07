Habló el hermano de Bárbara Prieto tras la sentencia por el femicidio: "Aceptar la realidad y seguir adelante"
Santiago Prieto, dos años menor que Bárbara, dijo que en la familia intentan "seguir reconstruyendo" su vida tras la pérdida que sufrieron, sin pensar en el hombre que la mató.
Redacción El País
En las últimas horas se conoció la sentencia que dictó la Justicia sobre el femicidio de Bárbara Prieto, una joven de Rivera que tenía 25 años cuando fue asesinada en la calle en abril de 2024 por un hombre.
El sujeto fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y deberá cumplir una pena de 30 años de cárcel y al menos otros cinco de medidas limitativas, con posibilidad de extensión hasta los 45 años en total.
Santiago Prieto, dos años menor que su hermana, conversó este viernes con El País y manifestó sus impresiones luego del dictamen de la Justicia.
"A pesar del dolor, estamos tranquilos", expresó y agregó: "Nosotros hoy estamos luchando para salir adelante principalmente con mi hermana chica (que tiene tres años), que pasa preguntando".
La sentencia, según dijo, les servirá para "dejar todo el proceso atrás" y tratar de "seguir reconstruyendo" la vida de la familia después del asesinato de Bárbara.
"Hoy en día nos queda aceptar la realidad y seguir adelante", indicó.
"Ninguno de los cuatro que quedamos estamos pensando en el tipo. Siempre preocupados por lo nuestro. El tipo no nos afecta", añadió sobre el asesino.
El crimen de Bárbara Prieto en Rivera
La fiscal de Rivera Alejandra Domínguez, encargada de investigar el crimen, es la que solicitó una pena de 45 años para el femicida por considerar que actuó con "graves sevicias".
Es que, según contó Santiago, el hermano de Bárbara, el hombre "la lastimó de todas las maneras que había".
La joven salió de su casa por la mañana para ir al Instituto de Formación Docente, donde estudiaba Magisterio. Le faltaban dos materias para recibirse.
Sin embargo, no llegó al centro educativo ya que, en el camino, un hombre, por entonces de 20 años, la interceptó y la lastimó hasta matarla.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
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El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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