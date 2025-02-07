Habló el hermano de Bárbara Prieto tras la sentencia por el femicidio: "Aceptar la realidad y seguir adelante"

Redacción El País

En las últimas horas se conoció la sentencia que dictó la Justicia sobre el femicidio de Bárbara Prieto, una joven de Rivera que tenía 25 años cuando fue asesinada en la calle en abril de 2024 por un hombre.

El sujeto fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y deberá cumplir una pena de 30 años de cárcel y al menos otros cinco de medidas limitativas, con posibilidad de extensión hasta los 45 años en total.

Santiago Prieto, dos años menor que su hermana, conversó este viernes con El País y manifestó sus impresiones luego del dictamen de la Justicia.

"A pesar del dolor, estamos tranquilos", expresó y agregó: "Nosotros hoy estamos luchando para salir adelante principalmente con mi hermana chica (que tiene tres años), que pasa preguntando".

La sentencia, según dijo, les servirá para "dejar todo el proceso atrás" y tratar de "seguir reconstruyendo" la vida de la familia después del asesinato de Bárbara.

Bárbara Cecilia Prieto, joven de 24 años asesinada en Rivera. Foto difundida por el medio local Hora uno.

"Hoy en día nos queda aceptar la realidad y seguir adelante", indicó.

"Ninguno de los cuatro que quedamos estamos pensando en el tipo. Siempre preocupados por lo nuestro. El tipo no nos afecta", añadió sobre el asesino.

El crimen de Bárbara Prieto en Rivera

La fiscal de Rivera Alejandra Domínguez, encargada de investigar el crimen, es la que solicitó una pena de 45 años para el femicida por considerar que actuó con "graves sevicias".

Es que, según contó Santiago, el hermano de Bárbara, el hombre "la lastimó de todas las maneras que había".

La joven salió de su casa por la mañana para ir al Instituto de Formación Docente, donde estudiaba Magisterio. Le faltaban dos materias para recibirse.

Sin embargo, no llegó al centro educativo ya que, en el camino, un hombre, por entonces de 20 años, la interceptó y la lastimó hasta matarla.

Bárbara Prieto, joven estudiante de Magisterio asesinada en Rivera. Foto: redes sociales.