Condena de 30 años de cárcel y entre 5 y 15 años de medidas de seguridad para femicida de Bárbara Prieto

Redacción El País

La Justicia, a solicitud de la fiscal de Rivera Alejandra Domínguez, dispuso este viernes una condena de 30 años de cárcel más entre 5 y 15 años de medidas de seguridad limitativas para el femicida de Bárbara Prieto, joven de 24 años asesinada en abril de 2024.

Se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado.

La pena es la máxima que establece el ordenamiento jurídico en Uruguay, informaron desde Fiscalía. El ahora condenado tenía un antecedente policial por un hurto cometido en 2022, pero como era primario en ese momento obtuvo una condena con un régimen de libertad a prueba.

El crimen

Bárbara salió de su casa para estudiar, pero nunca volvió. Su hermano de 23 años, presentó una denuncia en una seccional policial cercano a las 19 horas debido a que, según dijo a la Policía, ella no se ausentaba sin comunicarse durante tantas horas.

Personal del Centro de Comando Unificado Departamental hizo una revisión de las cámaras correspondientes al camino que usualmente tomaba la joven hacia su centro de estudios -el Instituto de Formación Docente- y encontró una situación sospechosa.

Al concurrir a la zona del antiguo shopping Melancia, donde fue vista por última vez a través de las cámaras, los efectivos realizaron un rastrillaje en el que se pudo encontrar las pertenencias y documentos de Prieto. Cerca de allí, se encontraba su cuerpo ya sin vida.

Tal como informara El País, a los pocos minutos fue ubicado, detenido y puesto a disposición de Fiscalía el joven de 20 años. También fueron detenidas otras dos personas, a quienes se consideraba como sospechosas, aunque horas más tarde quedaron en libertad.

Bárbara Prieto, joven estudiante de magisterio asesinada en Rivera. Foto: redes sociales.