Un anciano de 88 años mató a su hija y baleó su esposa: se entregó cuando llegó la Policía

Redacción El País

Un anciano de 88 años mató a su hija, de 55, y además baleó a su esposa, de 81. Ocurrió este miércoles de mañana en Sarandí del Yí, localidad del departamento de Durazno.

Al llegar la Policía, el hombre se entregó a las autoridades, y ahora el crimen será analizado por la Fiscalía.

La Policía fue alertada por disparos en la casa de la familia, y cuando llegó encontró a la mujer herida de bala y tendida en el suelo. Luego apareció el hombre empuñando un arma de fuego. Los funcionarios dialogaron con él y así lograron que se entregara e incautarle el revólver, según consta en el parte policial al que accedió El País.

Una vez detenido el sospechoso, los funcionarios encontraron el cadáver de la hija del matrimonio en el interior de un dormitorio.

La mujer herida fue trasladada a un sanatorio, en donde continúa internada.

Según el informe, el hombre no posee antecedentes y tampoco existen registros de denuncias previas en la familia.

El caso es investigado por la fiscal María Fernanda Delpino. Además de la fiscal, al lugar del hecho acudieron el jefe de Policía de Durazno, Germán Suárez, el Director de Seguridad de la Jefatura y personal de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El testimonio de un vecino de Sarandí del Yí

Un vecino de Sarandí del Yí, entrevistado por Telenoche (Canal 4), dijo que "siempre" conversaba con ellos y que este martes pasó por la casa y vio tanto al hombre como a su esposa.

"Ayer pasé, pasé de tarde, y lo saludé. 'Don Pedro, ¿cómo anda?'. 'Lo más bien'. Y a la doña la había visto temprano. No había conversado con ella pero la vi", añadió.

Con respecto al incidente, dijo haber sentido "dos disparos, pero no sabía para dónde era".