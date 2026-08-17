Fiscalía condenó a tres uruguayos que operaban en colaboración con el Primer Comando de la Capital de Brasil

La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes la condena de tres personas dedicadas a la exportación ilícita de marihuana a Brasil, en colaboración con integrantes de la organización criminal brasilera Primer Comando de la Capital (PCC).

La actuación está vinculada a la “Operación Sicilia” que el pasado viernes realizó la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Montevideo, dijeron fuentes de Fiscalía a El País. Los detenidos tras los cinco allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Maldonado, son uruguayos, aclararon desde el Ministerio del Interior.

La Fiscalía de Estupefacientes de 2° Turno logró en proceso abreviado la condena firme y ejecutoriada de uno de los implicados por los delitos reiterados de exportación de estupefacientes, lavado de activos en la modalidad de conversión y un delito de receptación agravado, a la pena de cuatro años y cuatro meses de penitenciaría.

Operativo de la policía en un establecimiento de venta de estupefacientes. Foto: Captura de video Ministerio del Interior

Continúan las investigaciones para las condenas impuestas a otros dos hombres, uno por los delitos de asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico (dos años de penitenciaría) y otro un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas (dos años y dos meses). Un cuarto detenido en el operativo fue formalizado con prisión preventiva hasta febrero del 2027.

Además de marihuana, en los allanamientos se incautaron 747 pastillas de MDMA (éxtasis), 40 gramos de “cristales" y 356 gramos de cocaína. También más de US$ 10.000 en efectivo (incluyendo dólares, pesos uruguayos y argentinos), una camioneta, diez teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, dos balanzas de precisión y una llave electrónica para la gestión de criptomonedas.

A su vez, la Justicia dispuso el decomiso de una fracción de campo e instalaciones en una zona rural de Canelones.