Fiscalía archivó denuncia de Salud Pública contra Satdjian, que le reclamó disculpas a Lustemberg

El fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia penal que presentó el Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el diputado blanco José Luis Satdjian, por su participación cuando era subsecretario de la cartera en la autorización del convenio de servicios entre la mutualista Círculo Católico y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en 2022.

La gestión de Cristina Lustemberg encomendó una investigación administrativa sobre el convenio del 9 de setiembre de 2022, que concluyó que “no fue ajustada a derecho” la autorización que dio el MSP, porque fue firmado por Satdjian, sin atribuciones delegadas por el ministro de la época, Daniel Salinas —quien además se encontraba en funciones, se alegó.

A partir de los resultados de la investigación administrativa, la Dirección de Servicios Jurídicos del MSP —a cargo del abogado Martín Esposto— se recomendó la presentación de una denuncia penal con los hallazgos, ante supuestos “hechos con apariencia delictiva”, algo que ocurrió el 28 de agosto.

El archivo de Fiscalía fue confirmado este miércoles de noche por Lustemberg en VTV. “Por lo que sé, hace unas horas, se archivó” la denuncia, dijo la ministra. “Parece que la Fiscalía investigó y no hay ninguna irregularidad que amerite intervención por parte de otro ámbito que no sea el que ya pasó”, agregó.

El fallo marcó que "no se han identificado rasgos de arbitrariedad" en la actuación de Satdjian. "La firma del oficio en cuestión, no determina un ejercicio abusivo de la función, ni un acto de arbitrariedad, limitándose al cumplimiento de tareas propias de jerarcas de gobierno, no representando por sí, un aspecto que permita configurar el tipo penal", añadió. "No ha cometido delito alguno y particularmente el abuso de funciones", concluyó.

Horas después de conocerse la definición de Fiscalía, Satdjian respondió en su cuenta de la red social X. “La denuncia penal que realizó el MSP fue archivada. A través de una canallada se pretendió desacreditar mi trabajo”.

“Después de intentar ensuciar mi nombre, la ministra debería disculparse públicamente ante el error cometido. No vale todo en política. Como siempre, con la frente en alto y tranquilidad de haber hecho lo correcto”, desafió el nacionalista.

Lustemberg fue consultada este jueves en Canal 12 sobre si correspondía el pedido de disculpas, que reclamó Satdjian. “No, no tengo nada que disculparme. Estoy haciendo mi trabajo”, afirmó la jerarca.

“La ciudadanía hoy tiene que saber que no es una disculpa personal. No me voy a referir a esas descalificaciones que realmente no hacen bien esos términos. Podemos estar de acuerdo o no, cada uno cuando está en una función pública está sometido a esta evaluación”, dijo la ministra, quien agregó que “la Fiscalía analizó los antecedentes y concluyó que los hechos denunciados no constituyen delitos ni ninguna otra irregularidad desde el punto de vista de la Justicia".

"No tengo más nada que agregar. Me alegra mucho que nuestro país tenga esas garantías, cada uno cumplió su función”, sostuvo.

"¡Una burda canallada!"

Satdjian recibió el respaldo de sus correligionarios en la red social X. "La denuncia contra José Satdjian fue archivada. Era el desenlace que esperábamos desde el primer día. Ahora corresponde que quienes impulsaron una acusación de esta magnitud den explicaciones y asuman su responsabilidad. En política no vale todo", escribió el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Por su parte, el senador blanco Martín Lema indicó en la misma red social que “intentaron ensuciar a una persona intachable como José Luis Satdjian para distraer la mala gestión y el conjunto de situaciones que comprometen a la ministra". Y agregó: "Una canallada de patas cortas”.

Otro de los que celebró el fallo fue el diputado nacionalista Pablo Adala, quien publicó en su cuenta de X que llegó "el fin de la farsa". “La denuncia infame contra José Luis Satdjian fue archivada por la Justicia, por impertinente. Lo que perdura es la irresponsabilidad de las autoridades del MSP que la promovieron. Que actuaron de manera maliciosa, indigna y vergonzante”, indicó.

El senador Javier García, en tanto, celebró que “la verdad siempre le gana a la canallada" y le reclamó a Lustemberg que "debe disculparse por el daño personal y familiar que hizo".

Satdjian también recibió apoyos desde el Partido Colorado y el Partido Independiente. “Arriba José Luis. ¡Una burda canallada!”, marcó el diputado colorado Felipe Schipani. “Nunca tuvimos ninguna duda. Se hizo lo que correspondía. Fuerte abrazo José Luis Satdjian”, marcó Pablo Mieres, líder del Partido Independiente en la misma red social.