La Fiscalía investiga un grupo dedicado a realizar estafas que quedó al descubierto tras la imputación de un hombre que le robó US$ 34.000 a una mujer de 86 años en Carrasco, engañándola mediante la maniobra conocida como el “cuento del tío”.

La persona será indagada por al menos dos estafas más. Además, se investiga la participación de otras dos personas y la vinculación del imputado en al menos una balacera contra personas que estaban en la calle. Su defensa incluso sostuvo que el hombre forma parte de una “organización” que recluta gente para que “sean la cara visible” de varios delitos.

El hombre fue imputado por el delito de estafa el pasado 19 de noviembre. Dos días antes fue interceptado por policías de la zona Operacional II mientras conducía un auto Chevrolet Celta negro en el que llevaba a la mujer de 86 años que fue estafada.

Según pudo reconstruir la fiscal adscripta de Flagrancia de 8.° Turno, Mariana González, la víctima recibió dos llamadas desde distintos celulares en las que le decían que una amiga muy cercana a ella había sido robada y precisaba que la ayudaran prestándole dinero. En las llamadas, las personas dijeron ser cercanas a la amiga, y le adelantaban a la víctima que la iban a pasar a buscar para obtener la plata.

A las 13 horas, el imputado recogió a la mujer en su casa e inició un periplo de cuatro horas por la capital. Durante el recorrido, se detuvieron en un Abitab, donde la mujer retiró un préstamo del Banco de Previsión Social por $ 100.000.

Luego pasaron por varias sucursales del banco BBVA donde la mujer hizo dos retiros de US$ 10.000 y dos por US$ 7.000. En una de esas paradas, la mujer se cayó, sufriendo algunas lesiones.

Al notar su ausencia, familiares de la víctima hicieron la denuncia a la Policía. Mediante cámaras de videovigilancia, los agentes lograron identificar al auto y reconstruir el recorrido. Sobre las 17 horas lo interceptaron en Carrasco.

En ese momento, el imputado intentó volver a encender el motor para darse a la fuga con la mujer dentro, pero no lo logró. Luego de su detención, los agentes encontraron en el coche a la víctima con un celular que el delincuente le había dado.

La mujer estaba nerviosa pero lúcida y declaró que a través de ese teléfono otra persona que aún no fue identificada le daba órdenes bajo el pretexto de ayudar a su amiga.

Riesgos

La Justicia imputó al conductor del auto por estafa y lo envió a prisión preventiva por 90 días, haciendo lugar a un pedido de la Fiscalía. Para justificar esta medida cautelar, la fiscal González adujo, en primer término, que hay un riesgo para la víctima.

“Tengamos presente que el imputado y las personas no identificadas que también participaron en esta maniobra tienen no solo el teléfono de la víctima, sino que además saben dónde vive, y conocen su círculo”, dijo González. La fiscal remarcó que la trama armada en torno a un supuesto robo a una amiga “no fue al azar”. “Sabían que le tenía aprecio y haciendo uso de ese conocimiento se aprovecharon” de la víctima, añadió la fiscal en la audiencia a cuyo audio accedió El País.

“El abuso de la edad de la víctima para sorprenderla también es importante en estos casos”, agregó González.

La fiscal también justificó la prisión preventiva en que hay riesgos para la investigación. Según detalló, la Policía tiene dos denuncias en las cuales una mujer de 78 años y otra de 80 dijeron haber sido estafadas mediante un cuento similar. Las cámaras de videovigilancia y las dos víctimas identificaron en esos episodios el mismo Chevrolet negro que era conducido por el hombre el 17 de noviembre, cuando fue detenido.

Además, restan más personas para identificar e indagar. Por un lado, el individuo que le daba órdenes a la víctima de 86 años a través del celular. Pero además, en las cámaras de videovigilancia aparece una persona viajando en moto que podría estar vinculada a las estafas. Los investigadores presumen que esta guardaría el dinero robado a las víctimas para poder darse a la fuga rápidamente en caso de ser detenidos por la Policía, y que el conductor del auto no sea encontrado con la plata.

Además, la fiscal recordó que el imputado tiene antecedentes por encubrimiento. Según González, esta persona representa asimismo “un peligro para la sociedad” porque además tiene acceso a armas de “todo tipo y calibre”, dijo. En las pericias a su celular aparece tomándose fotos frente al espejo con las armas de fuego.

Asimismo, se encontró un video filmado desde el celular del imputado donde se registra una balacera contra personas que estaban en la calle. Los disparos fueron efectuados desde un auto en el que viajaba la persona investigada por estafa, hecho que va a ser indagado por la Fiscalía. También, la fiscal relató que se encontraron fotos tomadas en el Palacio Peñarol donde aparecen armas y estupefacientes arriba de una mesa.

Organización

La defensa del imputado se opuso a la prisión preventiva por considerarla desproporcionada y sostuvo que el imputado también era “víctima” de una “organización criminal” que “contrata gente de las partes más vulnerables de nuestra sociedad para que sean la cara visible” de las maniobras delictivas.

Los abogados señalaron que su cliente se limitó a conducir el vehículo y no ejerció violencia contra la mujer. Asimismo, argumentaron que identificar a los restantes partícipes es responsabilidad de la Fiscalía y que no se puede justificar la privación de libertad del imputado porque la investigación esté incompleta. Cuestionaron, además, que la fiscal no precisara de qué manera concreta su defendido podría entorpecer la investigación.

Los abogados solicitaron que el imputado cumpliera arresto domiciliario con tobillera electrónica, alegando que tiene arraigo, pareja y domicilio lejos de la vivienda de la víctima. Por otra parte, criticaron que se utilizaran como fundamento las otras dos estafas investigadas, debido a que su defendido todavía no fue imputado por esos hechos y la defensa no tuvo acceso a buena parte de la evidencia.

Sin embargo, el juez concluyó que ni la tobillera electrónica ni el arresto domiciliario total permitirían neutralizar los riesgos procesales. Ante esa decisión, la defensa del imputado apeló la prisión preventiva.

La Fiscalía rechazó los argumentos de la defensa. Pero además, anunció que va a iniciar una investigación por asociación para delinquir, en la medida que los abogados dijeron que el imputado era “víctima de una organización” y aparecieron evidencias de que no actuó sólo. “La investigación que tiene por delante esta fiscalía es importante”, dijo González.

Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y setiembre de 2026 se registraron 20.610 denuncias por estafas y fraudes informáticos, un 87,7% más que en igual período de 2021, mientras que las denuncias por rapiñas disminuyeron un 37,6%, hasta ubicarse en 11.409. Para la Policía, este corrimiento se debe a una disminución en el uso de efectivo y que la pena prevista para el delito de estafa es menor que la de rapiña.