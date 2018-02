Imparable ola de asesinatos

El pico de violencia registrado entre el viernes 16 y ayer causó la muerte de diez personas. El crimen que generó mayor conmoción e indignación social fue el de la cajera del supermercado Vero, Florencia Cabrera (26), ocurrido a las 18:30 horas del sábado 17.

El cuerpo de Florencia Cabrera fue sepultado en la mañana de ayer en medio de escenas de dolor y rabia.

El matador, Cristian Pastorino Pimentel (22), alias "Kiki", disparó por la espalda a Cabrera cuando ya se llevaba el dinero de la caja, alrededor de $ 2.000. "Kiki" es considerado por la Policía como el hombre más buscado del país. Se lo buscó ayer en los barrios Tres Ombúes, La Teja, Nuevo París y La Blanqueada.

En la rapiña al supermercado Vero, el guardia de seguridad, José Sánchez, de nacionalidad venezolana, también recibió un disparo en el tórax cuando se encontraba en el piso. Sánchez se encuentra fuera de peligro, aunque corre riesgo de perder la movilidad de sus piernas, informaron fuentes del gremio de trabajadores de seguridad.

El fiscal especializado en Homicidios, Juan Gómez, ordenó ayer allanamientos para tratar de ubicar al "Kiki" pero éstos no dieron los resultados esperados.

El crimen cometido por "Kiki" generó que, a la salida de una reunión con productores rurales en el Ministerio de Ganadería, el presidente de la República, Tabaré Vázquez fuera increpado por la demora de la Policía en capturar al asesino. El joven es buscado desde diciembre del año pasado por ultimar a su pareja de 20 años.

La Asociación de Supermercados de Uruguay (ASU) reiteró ayer su solidaridad con la familia de Florencia Cabrera y lamentó los hechos sucedidos en el establecimiento comercial ubicado en Luis Alberto de Herrera y Urquiza que terminaron con la vida de una de las cajeras, y que determinaron también un guardia de seguridad herido de gravedad.

"La seguridad de nuestros más de 30.000 colaboradores y de los más de un 1.000.000 de clientes que pasan por semana por nuestros locales son nuestra mayor preocupación y constituyen nuestra mayor prioridad", dijo la asociación de Supermercados.

En diciembre del año pasado, autoridades de la gremial se reunieron en dos oportunidades con el ministro de Interior, Eduardo Bonomi y el subdirector de la Policía Nacional, Hugo de León reclamando "mayor seguridad y medidas ante la grave ola de violencia que está viviendo el sector".

Sin piedad.

La ola de violencia, desatada el viernes, continuó ayer en Montevideo y en Vergara, Treinta y Tres.

A las 15:51 horas de la víspera, un joven fue asesinado de por lo menos seis tiros de pistolas calibre 9 milímetros en el barrio Casavalle.

Una comunicación realizada al Centro de Comando Unificado sobre las detonaciones de varios balazos llevó a que se enviara personal policial a la esquina de Gustavo Volpe y Senda Veintiuno. Al llegar al lugar, los policías constataron que había una persona desconocida caída en el suelo con varios impactos de arma de fuego.

En la ciudad de Vergara, un hombre con antecedentes penales por violencia doméstica ultimó de un disparo a la 1:00 horas de la madrugada de ayer a Vanessa Monzón Martínez, de 32 años. Una hija adolescente y dos hijos pequeños de la mujer se encontraban en otra habitación. El matador continúa prófugo.

Por otro, lado ayer fue asesinado un hombre en su vivienda en Sauce. El domingo, el recluso Luis Gamboa García, fue ultimado de una puñalada en la cárcel de Canelones y dos hombres en murieron en Minas. El viernes, el preso Alexander Di Rocco fue asesinado en el mismo penal.

Duelo.

Ayer se llevó a cabo el sepelio de Florencia Cabrera, la joven asesinada durante un robo a un supermercado de La Blanqueda el sábado de tardecita. El local donde trabajaba la joven madre de un niño de ocho años permaneció cerrado por duelo ayer y vecinos y transeúntes improvisaron homenajes a la chica asesinada depositando flores en la puerta y en las vidrieras del local comercial. Mientras, otra mujer murió asesinada en su casa ayer en la ciudad de Vergara, pero esta vez se sospecha que habría sido a manos de su pareja.

POSIBLE FEMICIDIO

Buscan a sospechoso de matar a su pareja

NÉSTOR ARAUJO



La Policía de Treinta y Tres busca un hombre sospechoso de haber asesinado a su pareja en la ciudad de Vergara de ese departamento.



La víctima fue hallada con un impacto de bala en la cabeza en su casa, una vivienda de Mevir. En el lugar se encontraban durmiendo dos de sus hijos. Los otros cuatro regresaban de una actividad de Carnaval junto a su tía, hermana de la fallecida, que fue quien encontró el cuerpo.



El coordinador ejecutivo del comando, Comisario Mayor Pablo Pereira, dijo que "está totalmente descartado el suicidio, se confirmó que es homicidio por lo que se está procurando dar con el paradero del autor y saber de cuantos disparos mató a la mujer. Eso todavía no lo sabemos, estamos a la espera del resultado de la autopsia", indicó.



Se investiga si el caso es un femicidio y se intenta dar con el paradero de su pareja, un hombre de iniciales D.A. con antecedentes penales, quien hasta la hora 23.30 había sido visto junto a la mujer en la casa que compartían. Sin embargo, se mantiene sin ser ubicado y se ha ordenado el cierre de fronteras departamentales.



Pereira, identificó a la víctima como Vanesa Alexandra Monzón e indicó que, dado que no se tiene la total certeza que la pareja de la víctima sea su asesino, aún no se divulgarán datos de esta persona, como sí fue ordenado por la fiscalía en el caso del homicida de la cajera del supermercado capitalino, donde las imágenes certificaban la identidad del autor del crimen.



La persona que viene siendo buscada es oriunda de Vergara y era la actual pareja de la víctima. No había denuncias por parte de la mujer sobre eventuales casos de violencia, tampoco de los vecinos y familiares, no obstante se está haciendo una indagatoria en el barrio a efectos de determinar si se oyó algún ruido durante la noche. No obstante, "es un trámite reservado que le vamos a acercar a la fiscal", indicó Pereira.



"Estamos en procura de localizar a esa persona para que nos diga dónde estaba, que pasó, que nos diga qué fue lo que ocurrió (...) , no podemos indicarlo como el autor del homicidio", dijo.