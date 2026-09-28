Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: Uruguay-Corea, entrevista a Henry Cohen y reforma del transporte

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 28 de setiembre estará como invitado el doctor gastroenterólogo Henry Cohen. Durante la pandemia de Covid-19 integró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y actualmente se encuentra al frente del Proyecto Echo, impulsado por la Universidad de la República y el Congreso de Intendentes, con el que se pretende enfrentar la crisis de salud mental adolescente en todo el país.

Además habrá espacio también para recibir a Sofía Berardi, de Ovación, que analizará el encuentro amistoso entre Uruguay y Corea del Sur, y a Mateo Piaggio, periodista de la sección Nacional, que nos traerá un informe para conocer el trasfondo político de la reforma del transporte.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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