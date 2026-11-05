Columna de Martín Aguirre: ¿Qué hay detrás de las tensiones entre Mónica Ferrero y el gobierno?

La falta de acuerdos políticos para designar a un fiscal de Corte titular mantiene a Mónica Ferrero en rol subrogante, en medio de discrepancias sobre la urgencia del nombramiento y la reforma de la estructura del sistema judicial uruguayo.

En el programa de streaming lave País, el director de Redacción de El País, Martín Aguirre, analizó el efecto que ha tenido este tema en la mesa política. "Por un lado, el presidente sostiene que no, que no está en agenda solicitar formalmente un cambio en la jefatura de la Fiscalía, por otro lado hay actores que un día sí y el otro también insisten en que sí, sería imprescindible que eso pasara. Y creo que está un poco vinculado con la noticia de hoy que es la intención de el proyecto para crear el Ministerio de Justicia", explicó.

"Hay en el gobierno, o en la cúpula del gobierno, una inquietud importante en algunos actores por hacer algunos cambios en el manejo de la Fiscalía y que yo creo que tienen que ver con un proceso que se da desde su creación. Hay que acordarse que esta Fiscalía así como está es relativamente nueva, vino con el cambio del proceso penal y y con toda la polémica que la rodeó desde un inicio", recordó Aguirre en diálogo telefónico desde Madrid.

"El eje del asunto es un proceso de desconfianza que hay en el sistema político y en buena parte de los actores del sistema judicial con el funcionamiento de los últimos años de la Fiscalía", agregó.

Controversia por la figura de Mónica Ferrero

Luego de citar algunos factores como la falta de presupuesto, Aguirre reflexionó sobre "el fondo del problema": "La fiscalía ha tomado un antagonismo tan grande en el sistema judicial y además ha estado tan tocada por intereses políticos que yo creo que hay un factor importante atrás".

De acuerdo con el análisis de Aguirre, surgen suspicacias vinculadas a los tiempos de instrucción de expedientes sensibles.

En tanto, consultado por cuánto incide el hecho de que Mónica Ferrero, fiscal especializada en lucha contra el Narcotráfico, no sea vista como competente por parte de actores del gobierno para quedar de forma efectiva como fiscal de Corte.

Martín Aguirre Foto: captura de video

"Mónica Ferrero es una fiscal que ha sido siempre una de las más reconocidas por su lucha contra el narcotráfico, en un momento donde todo el mundo está de acuerdo que la lucha contra el narco es una de las grandes prioridades del momento actual del país", aseguró.

"¿Cuáles son los problemas tan graves de gestión que está teniendo Mónica Ferrero como para que el gobierno esté dispuesto a pagar ese precio para removerla o para generar un cambio ahí?", se preguntó.

Las discrepancias en torno al Ministerio de Justicia

El Poder Ejecutivo formalizará ante la Asamblea General el envío del proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. La propuesta legislativa formó parte de los programas de gobierno de diversos partidos políticos, aunque su tratamiento genera divisiones respecto a la oportunidad y el diseño institucional.

"Uruguay tiene unos antecedentes bastante complicados con el tema, fue un ministerio que estuvo en la época de la dictadura y que generó enormes cuestionamientos al sistema", apuntó Aguirre.

"Por otro lado, Uruguay tiene un problema fiscal importante, no tan grande como algunos de los vecinos, pero importante, por lo cual la creación de una nueva estructura burocrática siempre genera problemas", agregó.

"Lo que claramente genera rispidez es la figura de Jorge Díaz, este es quien ha estado impulsando buena parte de esta movida por la creación del Ministerio de Justicia en este gobierno y quien también ha encabezado un poco este ataque muy fuerte sobre la figura de Ferrero", detalló Aguirre.

Para el director de Redacción de El País, hubo actuaciones de Díaz durante su gestión como Fiscal de Corte y tras su renuncia "donde claramente se utilizaron algunos elementos de la fiscalía para tener actuación política", "lo que en su momento ya generaba ruido, un ruido que se potenció enormemente cuando a los pocos meses de de haber dejado el cargo se pasa a trabajar en la política y termina siendo nombrado por este gobierno como prosecretario".