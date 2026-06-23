Sindicato de docentes en contra del plan de titulación de ANEP para docentes de Secundaria y UTU en ejercicio

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) se opone al plan de titulación destinado a profesores de Secundaria y UTU que ejercen la docencia sin haber completado sus estudios. La ejecución de esta iniciativa está actualmente a cargo de un grupo de trabajo convocado semanas atrás por las autoridades educativas.

En octubre pasado, el Consejo Directivo Central (Codicen) del gobierno de la enseñanza aprobó por unanimidad el "Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media", en cumplimiento del mandato legal establecido en el artículo 69 de la Ley de Educación (18.437), con la redacción dada por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En dicho artículo, votado en 2020, la normativa establece que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) "desarrollará acciones tendientes a que los funcionarios que ejerzan actividad docente obtengan el título correspondiente a través de programas diseñados a tal efecto" .

Según el censo docente de 2018, el último dato disponible, el 70% de los docentes de Secundaria y el 40% de los de UTU tienen titulación. De acuerdo con el plan quinquenal de ANEP 2025-2029, Secundaria reúne a unos 22.000 docentes y UTU a unos 15.000. Las autoridades estiman que hay unos 6.000 profesores de educación media sin titular.

La LUC incorporó en el artículo 69 de la ley 18.437 que, en educación media, el título habilitante será "condición indispensable" para acceder a la efectividad en cargos u horas de docencia directa, lo que implica un cambio laboral y un aumento salarial para los docentes.

En este marco, el plan citado —que se inscribe en los lineamientos estratégicos de ANEP— aprobó una hoja de ruta con medidas escalonadas tanto para que estudiantes avanzados logren egresar, como para que docentes con una antigüedad mínima de ocho años obtengan la titulación bajo ciertos requisitos.

La primera etapa empezó con 613 profesores con hasta tres materias pendientes, quienes cursaron de forma virtual los mismos contenidos y evaluaciones de su plan (1986 o 2008) en un semestre, frente al formato normal de hasta un año. La segunda etapa, que comenzará el próximo semestre, habilitará a docentes con hasta cinco materias pendientes bajo la misma modalidad. La tercera etapa, centrada en la titulación de docentes con más antigüedad, está siendo evaluada por el grupo de trabajo encomendado por el Codicen.

Para esta última, se requeriría una antigüedad de al menos ocho años en Secundaria y UTU, haber obtenido un puntaje de inspección o dirección no menor al 71% (aceptable) en los últimos tres años, y acreditar formación vinculada al campo disciplinar correspondiente, equivalente a al menos el 50% de la carrera.

Considerando que la titulación de grado en las carreras del CFE supone acreditar 370 créditos, el plan plantea "reconocer" actividades curriculares aprobadas en instituciones terciarias, la "experiencia" en el desempeño del cargo y otras unidades curriculares que el docente "deberá aprobar".

Títulos de cartón

El Sidfe emitió este lunes un comunicado rechazando el plan, al que calificó como "títulos de cartón 2.0" y denunció como una "violación" a las competencias del CFE.

"Este intento de Acredita Formación Docente desvaloriza la formación y la profesionalización de los docentes, rememorando épocas oscuras y leyes como la Ley Craviotto" — en referencia a los docentes que fueron efectivizados automáticamente tras la última dictadura mediante la ley 15.738.

"Consideramos que la formación docente implica un trayecto, que acá se elimina planteando una acreditación de saberes por experiencia", dijo Líber Romero, secretario general del Sidfe, en declaraciones a El País. "Habría que favorecer que los docentes puedan titularse, pero con los mecanismos que hoy tiene el sistema", insistió.

Para el dirigente, con este plan "se está reconociendo un saber que para el resto de los docentes implicó un proceso de formación, estudio, dar pruebas y exámenes".

Romero sostuvo que el Consejo de Formación en Educación (CFE) ya brinda posibilidades de cursado semipresencial. "El Codicen está intentando cubrir números, más que hacer una propuesta seria de formación. Que necesitan formarse, no lo negamos, pero hay otros mecanismos para hacerlo", concluyó, agregando que buscarán reunirse con jerarcas para obtener detalles del plan, del que afirman no conocer "ni un esbozo".