Fundación ReachingU anuncia nueva edición del Programa de Desarrollo Docente con becas y premio: los detalles

La Fundación ReachingU anunció este jueves la nueva edición de su Programa de Desarrollo Docente, que incluye tanto becas como oportunidades de formación orientadas a fortalecer las prácticas de enseñanza.

Desde la fundación señalaron que esperan este 2026 alcanzar a más de 2.500 docentes de todo el país, priorizando a aquellos que trabajan con estudiantes en contextos de mayor vulnerabilidad.

¿Qué es el programa de Desarrollo Docente?

"El Programa de Desarrollo Docente reúne propuestas de formación y actualización en áreas clave como enseñanza de la matemática, aprendizaje y dificultades de aprendizaje, mediación lectora, liderazgo pedagógico, convivencia escolar y desarrollo socioemocional, prácticas educativas inclusivas, pensamiento científico, entre otras", señaló la fundación a través de un comunicado.

"Estas oportunidades incluyen diplomas universitarios, certificaciones, cursos de actualización profesional, coloquios temáticos y una instancia presencial intensiva", agregó.

Además, este año la fundación llevará adelante la octava edición del Premio ReachingU al docente uruguayo, que destaca "la labor docente y su papel clave en la educación del país".

El reconocimiento otorga becas de formación para los cinco finalistas y un premio de US$5.000 a la persona ganadora que podrá destinarlos a su desarrollo profesional o a su proyecto educativo.

Para más información sobre las becas, requisitos para postularse y plazos, se puede acceder al sitio web de la fundación en reachingu.org.