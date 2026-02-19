Fundación ReachingU anuncia nueva edición del Programa de Desarrollo Docente con becas y premio: los detalles
Desde la fundación señalaron que buscan alcanzar a más de 2.500 docentes de todo el país. Se busca priorizar a aquellos que trabajan con estudiantes en situación de vulnerabilidad.
La Fundación ReachingU anunció este jueves la nueva edición de su Programa de Desarrollo Docente, que incluye tanto becas como oportunidades de formación orientadas a fortalecer las prácticas de enseñanza.
Desde la fundación señalaron que esperan este 2026 alcanzar a más de 2.500 docentes de todo el país, priorizando a aquellos que trabajan con estudiantes en contextos de mayor vulnerabilidad.
¿Qué es el programa de Desarrollo Docente?
"El Programa de Desarrollo Docente reúne propuestas de formación y actualización en áreas clave como enseñanza de la matemática, aprendizaje y dificultades de aprendizaje, mediación lectora, liderazgo pedagógico, convivencia escolar y desarrollo socioemocional, prácticas educativas inclusivas, pensamiento científico, entre otras", señaló la fundación a través de un comunicado.
"Estas oportunidades incluyen diplomas universitarios, certificaciones, cursos de actualización profesional, coloquios temáticos y una instancia presencial intensiva", agregó.
Además, este año la fundación llevará adelante la octava edición del Premio ReachingU al docente uruguayo, que destaca "la labor docente y su papel clave en la educación del país".
El reconocimiento otorga becas de formación para los cinco finalistas y un premio de US$5.000 a la persona ganadora que podrá destinarlos a su desarrollo profesional o a su proyecto educativo.
Para más información sobre las becas, requisitos para postularse y plazos, se puede acceder al sitio web de la fundación en reachingu.org.
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